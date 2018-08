von Lucia van Kreuningen

Erika Maria und Johann Rudolf Otteny aus Unterwangen feiern am 17. August ihre goldene Hochzeit. Hans Rudi Otteny, wie er eigentlich allen bekannt ist, wuchs in Unterwangen auf der elterlichen Landwirtschaft auf. Er besuchte die Schule in Wangen und musste natürlich, wie es früher üblich war, auch den Eltern in der Landwirtschaft helfen. Nach seiner Schulzeit erlernte er den Beruf des Landmaschinenmechanikers.

Arbeit führt in die Schweiz

Aus gesundheitlichen Gründen sattelte er um und lernte Werkzeugmacher. Er arbeitete bei der Firma Kienzle in Bonndorf, bildete sich jedoch noch einmal weiter und kam dann zur Textil-Firma Schiesser, die in Waldshut, Wutöschingen und weiteren Orten Filialen aufgebaut hatte. Nach der Auflösung dieser Standorte hätte Otteney bei Schiesser in Radolfzell weiterarbeiten können, jedoch war ihm der Weg zu weit. So fand er Arbeit in Hallau in der Schweiz.

Musik als große Leidenschaft

Die große Leidenschaft von Hans Rudi Otteny ist jedoch die Musik. Viele Musiker kennen ihn noch als Bezirksdirigenten des Blasmusikverbandes Bezirk IV. Aber auch die Ausbildung von vielen Jungmusikern und vor allem dem Dirigenten-Nachwuchs lag Hans Rudi Otteny am Herzen. Seinem Tatendrang ist es zu verdanken, dass es in Wangen einen Musikverein gibt: Der Jubilar hat den Musikverein Ober-Unterwangen gegründet. 1984 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Familienorchester spielt zum Ehrentag

2012 verabschiedeten ihn die Musiker aus ihren Reihen; Hans Rudi Otteny dirigierte fünf Jahre lang die Mühlbach Musikanten und spielt bis heute in der Alphorngruppe "Wutachtäler" in Bonndorf. Sie werden neben dem Familienorchester am Festtag in der Kirche in Dillendorf die kirchliche Feier aufspielen.

15 Jahre Stadtrat in Stühlingen

Hans Rudi Otteny hat sich in Stühlingen auch kommunalpolitisch engagiert und war 15 Jahre Stadtrat. Er ist Träger der Ehrenplakette, die ihm 2011 verliehen wurde. Das Musikmachen hat ihn auch zu seiner Frau Erika geführt. Als junger Musiker war er Gründer und Leiter einer Band mit dem Namen "Tornados". Diese machte damals mit Plakaten Werbung, die von den Musikern eigenhändig an verschiedene Scheunentore geheftet wurden. Bei einer dieser Aktionen öffnete Erika Morath, so hieß seine Frau damals, die Haustüre, und so begann eine Liebe, die nun schon 50 Jahre anhält.

Alle Kinder sind musikalisch

Erika Morath wurde in Obereggingen geboren und ist auf der Landwirtschaft ihrer Eltern groß geworden. Nach der Schule besuchte sie die Kochschule in Untereggingen und arbeitete als Stationsgehilfin im Krankenhaus in Stühlingen. 1975 baute sich das Ehepaar ein neues Eigenheim in Unterwangen. Stolz sind die beiden auf ihre fünf Kinder, vier Töchter und ein Sohn: alle sind sie musikalisch, und einige davon spielen ihre Instrumente noch im Verein. Aber auch die elf Enkel, so hofft Hans Rudi Otteny, werden sich musikalisch engagieren. "Ich habe immer gerne mit der Jugend gearbeitet, und es hat mir immer sehr viel Freude bereitet."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein