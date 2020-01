von Lucia van Kreuningen

Weil sich kein Nachfolger für den Schriftführer bei der Hauptversammlung der Seniorengemeinschaft Bettmaringen gefunden hat, hängt Amtsinhaber Oskar Intlekofer noch ein Jahr dran. Die fröhliche Runde von rund 50 Aktiven Mitgliedern aus den Teilorten Bettmaringen, Mauchen, Wangen, sowie aus Wittlekofen brachte die Regularien der Hauptversammlung unter der Leitung von Vorsitzenden Hans Rudi Otteny zügig über die Bühne. Der Vorsitzende blickte zu Beginn der Sitzung etwas in die Geschichte zurück. Im Jahr 1975 wurde die Seniorengemeinschaft bereits als Altenwerk Bettmaringen gegründet und diente den Senioren in der Hauptsache für gemeinsame Unternehmungen.

Stühlingen Männergesangverein Bettmaringen hat mit Paul Preiser einen neuen Vorsitzenden Das könnte Sie auch interessieren

Dies bestätigte auch Pfarrer Karl Michael Klotz und fügte an: „Es ist toll, wenn man so zusammenkommt und man spürt, dass man nicht alleine ist.“ Schriftführer Oscar Intlekofer hatte die Unternehmungen im vergangenen Jahr wieder genau festgehalten. Eigentlich sollte dieser Bericht sein letzter sein, denn er hatte darum gebeten, in dieser Hauptversammlung einen neuen Schriftführer zu wählen. Da keiner aus den Reihen der Mitgliedern das Amt übernehmen wollte, erklärte sich Oskar Intlekofer, bereit für ein weiteres Jahr weiterzumachen.

Blick auf das kommende Programm

Für das kommende Jahr hatte Vorsitzender Otteny bereits ein fast volles Programm dabei, so wird am 19. März der Josefstag gefeiert, am 23. April gibt es eine Zusammenkunft in der Unteren Alb, Gasthaus „Engel“ mit musikalischer Unterhaltung, am 14. Mai einen Halbtagesausflug zur Staudengärtnerei Gräfin Zeppelin, am 25. Juni ein Treffen in der Hütte in Unterwangen, am 23. Juli eine Fahrt nach Rottweil zum Thyssen-Turm. Im August gibt es jedoch kein Treffen aber für den September ist ein Ganztagsausflug vorgesehen.

Vorschlag von Pfarrer Klotz

Wohin der führen wird, steht noch nicht fest, da der Vorstand auf Vorschlag der Mitglieder entscheiden soll, wohin die Reise geht. Erfreut nahm der Vorstand das Angebot von Pfarrer Klotz an, bei einem Treffen der Seniorengemeinschaft, einen Teil seiner Dias von seiner Indienreise vorzuführen. Hierzu sind nur noch exakte Terminabsprachen nötig.