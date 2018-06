Stühlingen Eintauchen in die Welt der Rosen: Schwarzwaldverein veranstaltet frühsommerliche Gartentage

Der Schwarzwaldverein Stühlingen bietet im Rahmen der Ausstellung „Von Pfingst- und anderen Rosen" mit Hilmar Friedrich frühsommerliche Gartentage mit zahlreichen Aktionen rund ums Grün.

Frühsommerliche Gartentage bietet der Schwarzwaldverein im Rahmen der Ausstellung „Von Pfingst- und anderen Rosen" mit Kunstausstellung Hilmar Friedrich im Schürgarten an. Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juni, gibt es einen kleinen Gartenmarkt rund um die Schür mit verschiedenen Ausstellern.

Am Samstag um 16 Uhr wird Erika Scheuch durch den Hortulus-Kräutergarten, in dem sich Kräuter befinden, die dem Buch des Wallafried von Reichenau nachgeplanzt wurden befinden, führen. Am Sonntag, 10. Juni, startet um 10 Uhr die Ausstellungswanderung auf den Linden- und Kalvarienberg die von Martin Junginger geführt wird. Um 14 Uhr gibt es dann die Kräuterstunde mit Antonia Kramer-Diem im Schürgarten.

Am Dienstag, 12. Juni, wird um 20 Uhr in der Schür der Film zur Wutachnaturierung gezeigt und am Donnerstag, 14. Juni, gibt es wieder eine Führung durch den Hortulus Kräutergarten mit Erika Scheuch. Um 20 Uhr führt Andreas Mahler das Gespräch „Der englische Gärtner“ in der Schür.

Am Sonntag, 17. Juni, startet um 4 Uhr die Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Randenturm mit Gerhard Schwarz. Hier ist eine Anmeldung zur Wanderung und zum Gartenfrühstück um 9 Uhr in der Schür bis zum 15. Juni bei Gerhard Schwarz Telefon 07744/56 29 nötig. Auch bei dieser Ausstellung gibt es wieder am Dienstag, 19. Juni, ab 15 Uhr den Seniorennachmittag zu dem alle Seniorinnen und Senioren eingeladen sind. Um 19 Uhr ist dann wieder Kräuterstunde mit Antonia Kramer-Diem im Schürgarten. Am Mittwoch, 20. Juni, gibt es einen Spaziergang entlang der Wutachnaturierung und am Freitag, 22. Juni, um 18 Uhr denn After-Work-Walk mit Gartenblick, beidseits der Grenze mit Jutta Binner-Schwarz.

Am Samstag, 23. Juni, gilt es ab 12.30 Uhr Blumen, Bäumen und Elementen tanzend zu begegnen mit Veronika Keller und um 20 Uhr werden die A-capella-Sänger Fabulous Four in der Schür auftreten. Karten gibt es im Vorverkauf bei Antonia Kramer-Diem oder in der Stadtbibliothek Stühlingen während der Öffnungszeiten.

Am 24. Juni startet um 10 Uhr die Wanderung mit Veronika Keller auf den Spuren von Hilmar Friedrich. Um 14 Uhr gibt es wieder eine Kräuterstunde und um 16 Uhr eine Führung durch den Hortulus-Kräutergarten. Die Öffnungszeiten für die Ausstellung sind Samstag vom 15 bis 17.30 Uhr, Sonntag, von 11 bis 17.30 Uhr, Dienstag 19 Uhr. Für Besuche nur mit Führung Donnerstag, von 19 bis 21 Uhr.