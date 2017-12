Stühlingen Eine etwas andere Einstimmung beim Kirchenkonzert des MV Bettmaringen vor Heiligabend

Eine gelungene Einstimmung auf Weihnachten präsentierte der Musikverein Bettmaringen bei seinem Kirchenkonzert vor Heiligabend in der nahezu voll besetzten Kirche St. Fridolin Bettmaringen.

Die langjährige Dirigentin Elisabeth Regensburg hatte Werke ausgesucht, die sowohl festlich majestätisch als auch rockig modern klingen. Dabei wusste sie die Stärken der Musiker in rhythmisch kniffligen Passagen aufzunehmen und gleichzeitig an der Artikulationsfähigkeit zu arbeiten. Dass ein Konzertprogramm durchweg im mittleren Schwierigkeitsgrad sowohl beim Publikum ankommt als auch die Musiker technisch weiterbringt, ist selten miteinander vereinbar, hier gelang es.

Eröffnet wurde der Abend mit "A little opening" von Thiemo Kraas, den Abend moderierte Ursula Schäfer. Viel zu kurz schien der einfühlsame Solopart von Altsaxophonistin Ramona Schellenberg bei Jim Steinmans "I would do anything for love". Musiker des Abends wurde Patrick Schäfer. In Dizzy Stratfords/Jacob de Haans "Introduction and modern beat" spielte er den Solopart mal gefühlvoll und getragen, mal richtig dreckig und machte dabei Lust auf mehr.

Auch dirigierte er zwei Werke: "Euphoria" ist das Gewinnerlied mit der schwedischen Sängerin Loreen beim Eurovision Song Contest 2012 und gehört seither zu den beliebtesten Titeln, ebenso Christoph Walters Hymne "Celtic Crest." Unterdessen nahm sich Elisabeth Regensburg der Pauken an. Ihren niederländischen Landsleuten treu geblieben, hatte die Dirigentin auch für den zweiten Höhepunkt des Abends von Jacob de Haan das Stück "Concerto d´Amore" ausgewählt.Im kunstvoll arrangierten Stilmix erklangen Elemente aus Barock, Pop und Jazz.

Das Medley "Rocky Highlights" mit Filmmusik von Bill Conti in Bearbeitung von Hector Sevillanas enthielt die Titel "Fanfare for Rocky", "Gonna fly now", "Take you back" und "Going Distance". Es erinnerte an die Filmreihe "Rocky", die seit 1976 mit sieben Filmen mit Silvester Stallone und einem Musical sehr erfolgreich erschienen ist. Nach dem begeisterten Applaus spielten die Musiker zwei Zugaben: "All I want for christmas is you" von Mariah Carey sowie die knifflige "Bergweihnacht" von Ernest Majo.