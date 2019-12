Das Gasthaus „Deutscher Hof“ in Stühlingen, das besser bekannt ist unter dem Namen „Napoleon“, hat einen neuen Besitzer: Dietmar Vollmer. Viele Jahrzehnte wurde das Lokal von Elisabeth Müller mit Herzblut geführt – zuletzt gemeinsam mit Judith Henninger. Sie verkaufte im Frühjahr das Gebäude samt Gelände an den 52-jährigen Stühlinger Geschäftsmann.

„Eigentlich war ich an den fünf Zimmern und der Wohnung für meine Mitarbeiter interessiert“, erzählt Vollmer im Gespräch mit dieser Zeitung. Übernommen hat er mit dem Kauf auch das auf seinem Gelände stehende Zollhaus. „Im 99 Jahre geltenden Pachtvertrag stehen 80 Euro Miete pro Jahr“, erzählt er schmunzelnd.

Wie kommt nun ein in der Region bekannter ehemaliger Fußballer, Trainer und Firmenchef dazu, in die Gastronomie einzusteigen? Die Idee, auch das Gasthaus weiter zu führen, hatte für ihn einen gewissen Reiz. „Gebäudereiniger sind flexibel unterwegs“, sagt er mit einem Lächeln.

Er selbst ist allerdings nicht immer im Lokal präsent, was von einigen Gästen mit Argwohn beäugt wurde, erzählt er. Das bisherige Personal habe sich aus unterschiedlichen Gründen nach und nach verabschiedet.

Kein Raucherzimmer

Das Raucherzimmer wurde abgeschafft, heller und freundlicher gestaltet. Das Stühlinger Kult-Lokal wird nun von Silke Heigl gemanagt, die in der Gastronomie verwurzelt sei. Sie führe das Lokal mit viele Leidenschaft. „Die Veränderungen haben allerdings hohe Wellen geschlagen“, berichtet Vollmer.

Und er hat neue Ideen: „Ich möchte jungen Musikerinnen und Musikern regelmäßig eine Bühne für Auftritte bieten“, erzählt er. Das Programm bespricht er mit seiner Geschäftsführerin, steht auch für auftretende Fragen immer zur Verfügung.

Livemusik, aber keine Konzerte

„Wir möchten Musik, bei der man sich noch unterhalten kann, keine Konzerte. Aber es sollte immer gepflegte, gute Livemusik sein“, betont Dietmar Vollmer. „So ist der Blumberger Musiker Thomas Sausen mit einigen seiner Musikerkollegen bereits im Garten des „Napoleon“ aufgetreten“, erzählt der Neu-Gastronom.

Ein Reinfall sei der mit großem Aufwand organisierte Karaoke-Abend gewesen. „Es braucht Zeit, etwas aufzubauen, Ziel bleiben aber regelmäßige Veranstaltungen einmal im Monat. Es ist ein Potenzial an Künstlern in unserer Region vorhanden“, glaubt Vollmer. Das Gasthaus biete rund 100 Gästen für solche Events Platz. „Wenn zu diesen Momenten in angenehmer Atmosphäre 70 bis 100 Leute kommen, haben wir‘s geschafft.“

Deutlich macht Vollmer, dass er mit seinem Engagement das kulturelle Angebot in der Stadt bereichern möchte. Er sieht sich keinesfalls als Konkurrent zum Folktreff Bonndorf oder der Klosterschüer in Ofteringen. In der Klosterschüer hat er auch Kontakte zur A-capella-Band „Sixpack“ geknüpft und sie für einen Auftritt 2020 im Stühlinger Konradsaal verpflichtet. „Das mache ich aber für den Sportverein, im „Napoleon“ hätte ich dafür keinen Raum.“