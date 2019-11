von Yvonne Würth

Die Sulzfeld-Wässerung wurde aus dem Dornröschenschlaf erweckt: Die Wehr-Anlage wurde von Mitgliedern des Schwarzwaldvereins erneuert und als Anschauungsobjekt in der Nähe des Parkplatzes Schinderwald in Richtung Eggingen auf Höhe der Wutal Stühlingen wieder aufgebaut.

Projekt Wehr Sulzfeld-Wässerung

Engelbert Klösel, dem die Historie am Herzen liegt, zeigte sich federführend beim Projekt „Wehr Sulzfeld-Wässerung“. Zusammen mit Johann Ponsold, Siegfried Amann und der Unterstützung vom Bauhofteam Stühlingen, der Firma Rehm Lottstetten sowie Andreas Preiser, Bernd Limberger, Andreas Bathe und Norbert Mayer konnte die Stellfalle aus neuen Materialien wieder aufgebaut werden.

Aus der Historie

Um 1800 hatte Stühlingen nur 35 Hektar Wiesen und 700 Hektar Ackerland. Man wollte von der Weidwirtschaft auf die Stallwirtschaft umstellen. 1829 kam es zur Abstimmung, die Wassergenossenschaft wurde gegründet. Geometer Joachn Michael Mayer richtete die Gemeinschaftswässerungen in Eberfingen (Agi) und Untereggingen (Augi) ein. In Stühlingen wurde hinter der Schallerei (heute Zwirnerei an der Wutach) ein Wehr erstellt.

Das Wasser wurde über einen Graben bis in das Sulzfeld (heute Gewerbegebiet Stühlingen) geleitet, die Kosten betrugen 1392 Gulden, die Bauarbeiten dauerten von 1831 bis 1833. Nach der Beschädigung durch das Hochwasser 1837 wurde das Wehr repariert und funktionierte, bis es 1919/1920 durch ein starkes Hochwasser teils komplett weggerissen wurde. Durch die Inflation und nicht gewährte Zuschüsse war kein Geld für die Reparatur vorhanden, was nicht zerfiel war zugeschüttet worden oder beim späteren Hochwasser ganz weggespült, am 29.J anuar 1937 wurde die Auflösung der Genossenschaft beschlossen. Tuffsteinbogenbrücke und Planunterlagen waren noch vorhanden.