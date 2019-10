von Yvonne Würth

Mit einem umjubelten Konzert der Barockmusik ging die Reihe „Musik im Kloster“ des Kapuzinerklosters Stühlingen in die Winterpause. Bruder Jürgen Meyer konnte für das letzte Konzert in diesem Jahr das namenlose Ensemble aus Weimar begrüßen, das derzeit am Institut für Alte Musik der Hochschule Franz Liszt in Weimar studiert. Es spielten Zita Tar (Cembalo und Orgel), Judith Leu (Sopran- und Altblockflöte, Cembalo), Susanne Trinks (Barockcello), Jan Fuß (Sopran- und Altblockflöte). Bruder Jürgen freute sich über die erfolgten Spenden sowohl für die Konzertserie als auch besonders für das Mieten eines Cembalos für das Konzert.

Das eineinhalbstündige Konzert der vier Musiker wurde durch die erläuternden Worte von Bruder Jürgen Meyer ergänzt. Der Titel „Von Bassano bis Bach, eine Reise durch das barocke Europa„ bezieht sich auf den Perspektivenwechsel. Bis zur Barockzeit war die Weltanschauung durch die Schöpfung geprägt, mit Zahlensystem geordnet, als harmonisches Ganzes.

Musik reagiert auf Umdenken

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, nach der Reformationszeit (eine kirchliche Erneuerungsbewegung von 1517 bis 1648), kam ein anderes Denken auf, der Mensch mit seinen Empfindungen und Gefühlen rückte mehr in den Mittelpunkt. Musikalisch stellt sich dies dar mit Bass und darüberliegenden Stimmen, die Traurigkeit, Hoffnung und ähnliches in Bildern ausdrücken. Für Bruder Jürgen Meyer sind es bei „La Caravaggia-Canzone a due Violini“ von Tarquinio Merula (1594 bis 1665) zwei Vogelstimmen.

Das Konzert umfasste Werke mit zwei Sopran-/Altblockflöten, die von Cello und Cembalo begleitet wurden. Eine Cello-Sonate sowie Solostücke für Sopranflöte und Orgel sorgten für Abwechslung. Auch wenn mit der Triosonate in B-Dur BWV 1039 des Meisters Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) geschlossen wurde, gehörte die Triosonate in C-Dur von Georg Philipp Telemann zum Favorit des Publikums, welches das Stück nicht nur kräftig applaudierte, sondern auch laut bejubelte. Als Zugabe wurde ein drittes Werk von Marco Uccellini (1603 bis 1680) aufgeführt.

Die Reihe „Musik im Kloster“ des Kapuzinerklosters Stühlingen wird auch 2020 fortgesetzt. Eine Übersicht wird gegen Jahresende auf der Homepage (www.kloster-stuehlingen.de) veröffentlicht.