von Yvonne Würth

Ein nicht alltägliches Theaterstück über die schöne und kluge Königin Zenobia von Palmyra aus dem dritten Jahrhundert entstand aus der deutsch-arabischen Zusammenarbeit rund um Ingo Nitzsche aus Stühlingen. „Wer möchte schon nach der Pfeife eines anderen tanzen – und noch dazu, wenn dieser Andere ein selbstgefälliger, selbstherrlicher Eindringling ist. Der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit, sei es in den eigenen Wänden oder im eigenen Staat, im eigenen Land, ist sicherlich so alt wie die Menschheit selbst.“ Kurator Ingo Nitzsche greift mit dem Stück „Zenobia“ ein aktuelles Thema auf, das in historischen Schriften gerne romantisch verklärt wird.

Der Hintergrund

Septimia Zenobia gehört zu den bekanntesten antiken Frauengestalten. Sie war im dritten Jahrhundert die Herrscherin Palmyras (Syrien) und des römischen Orients von Kleinasien bis Ägypten. Bis sie vom römischen Kaiser Aurelian besiegt wurde, hatte sie das palmyrenische Reich durch Eroberungen von Arabien und Ägypten ausgedehnt. Über Jahrhunderte hinweg setzten sich Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Komponisten mit dem Stoff über die arabische Königin auseinander.

Der Inhalt

„Es ist nicht witzig, sehr traurig, aber auch was Fröhliches“, mit diesen Worten erläutert eine der jungen Darstellerinnen das Theaterstück. „Es geht um Toleranz und Weltoffenheit“, erläutert Ingo Nitzsche beim Gespräch. Die Idee entstand bei einem gemeinsamen Essen in seiner Nachbarschaft. Dass eines der Mädchen, Malya, erst vor einigen Wochen nach Deutschland gekommen ist, stört hier niemanden. Sie umrahmt das Theaterstück mit einem Glasröhrenspiel und dessen ätherischen Klängen, ganz ohne Worte. Was bereits jetzt schon verraten werden darf: Die junge Syrerin Azeza spricht in der Rolle der Herrscherin Zenobia von der Liebe zu Land und Natur und davon, dass kein Mensch das Recht hat, diese Ruhe von außen zu zerstören.

Die Mitwirkenden

Die neun- bis zwölfjährigen Mädchen Alma Hamliko, Shaima und Enas Alshikh, Azeza und Rena Alhamad sowie Malya Bravo-Daniel am Glasröhrenspiel sind die Darstellerinnen. Das Bühnenbild entwarf Halina Jaworski aus Düsseldorf, die Kostüme Antje Brutsche aus Blumberg, die Choreografie (Tanz) Angela Böhrer aus Eggingen und Angelika Dohlien aus Blumberg, die musikalische Umrahmung Büsra Kücükoglu aus Stühlingen. Unterstützt wird das Theater von Straub-Verpackungen Bräunlingen und der Künstlerin Annemarie Rudolph aus Pfullendorf.

Der Termin

Zum Theaterabend mit dem Stück „Zenobia“ aus der deutsch-arabischen Zusammenarbeit am Samstag, 28. September, um 18 Uhr lädt Kurator Ingo Nitzsche in das Kunsthaus „Schwarzer Adler“ in der Schloss-Straße 1 in Stühlingen ein.