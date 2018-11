von Lucia van Kreuningen

Ernst Rees, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Stühlingen, feierte seinen 80. Geburtstag. Der Amtsvorgänger von Isolde Schäfer verbringt in Freiburg seinen Lebensabend und konnte den runden Geburtstag bei bester Gesundheit feiern. Zu den Gratulanten gehörten auch der amtierende Stühlinger Bürgermeister Joachim Burger und Arnfried Winterhalder als Ehrenzunftmeister der Hungrigen Stühlinger.

Große Herausforderungen

Vielen Stühlingern ist Ernst Rees noch sehr gut in Erinnerung, leitete er doch in der Zeit von 1969 bis 1993 die Geschicke der Hohenlupfenstadt. In diese Zeit fielen viele große Veränderungen, alleine die Gemeindereform bedeutete für die Stadt eine riesige Herausforderung. Zur Stadt Stühlingen kamen neun Teilorte, die einstmals selbstständige Gemeinden. „Da prallten zehn verschiedene Denkwelten aufeinander“, wie sich Rees erinnert.

Besondere Topografie

Auch die Wasser- und Abwasserversorgung war ein großes Thema in der Amtszeit von Ernst Rees. Gerade die Aufgaben, die Wasser- und Abwasserversorgung für die Stadt und die Ortsteile zu sichern, gestaltete sich aufgrund der Topografie und angesichts der Tatsache, dass Stühlingen mit den Teilorten die flächengrößte Gemeinde im Kreis Waldshut gehört.

Stühlingen Beim Stühlinger Städtlefest stimmte einfach alles: Das Wetter, das Angebot, die Stimmung und die Besucherzahl Das könnte Sie auch interessieren

Was viel zum Zusammenwachsen der Stadt mit den Ortsteilen beigetragen hat, ist das Städtlefest. Der Urheber dieses Festes war kein anderer als Ernst Rees. So ist die Freude bei den einheimischen Städtlefest-Besuchern jedes Jahr entsprechend groß, wenn der Altbürgermeister nach Stühlingen zurückkehrt und dem Fest einen Besuch abstattet. Auch der Bau der Stadthalle fällt in seine Amtszeit.

Stühlingens Alt-Bürgermeister Ernst Rees (Zweiter von links) im Jahr 1980 bei der Unterzeichnung der Urkunden zur Besiegelung der Städtepartnerschaft mit Bellême. Links der damalige Präsident des Partnerschaftskomitees, Günter Kurth. | Bild: Edelgard Bernauer

Aber nicht nur in der Stadtverwaltung hat sich der 1969 mit seinen 31 Jahren jüngste Bürgermeister im Landkreis engagiert. Der CDU-Politiker hat auch das Vereinsleben in Stühlingen unterstützt. Ernst Rees war es, der bereits 1979 die Partnerschaft mit der französischen Stadt Bellême initiiert hat. Auch der Narrenverein Hungrige Stühlinger konnte den 80-Jährigen oft in seinen Reihen begrüßen. Rees hatte in seiner Stühlinger Zeit am schmutzigen Donnerstag stets die Narrenwecker zum Gulaschessen in sein Haus eingeladen. Bis heute ist Rees Passiv-Mitglied in der Stühlinger Narrenzunft. Der Jubilar betonte: „Der bunte Abend der Hungrigen Stühlinger ist für mich immer ein ganz wichtiger Termin im Jahresablauf, und dazu werde ich auch diesmal wieder kommen.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein