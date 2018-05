Stühlingen Ein Kunsthandwerker im besten Wortsinn war der Stühlinger Malermeister Friedrich Blatter

Der Stühlinger Stadtchronist Günter Kurth hat den Malermeister und Künstler Friedrich Blatter wiederentdeckt. Seine Schwarzwald-Gemälde wurden sogar nach Japan verkauft.

Einen neuen Mosaikstein im Gesamtbild des lokalen Stühlinger Kunstschaffens entdeckte Stadtchronist Günter Kurth bei seinen Recherchen: Jahrzehntelang war Malermeister Friedrich Blatter (1870 bis 1939) in Stühlingen als tüchtiger, erfolgreicher Handwerker bekannt und geschätzt. Er war Ehrenmitglied des Stühlinger Gewerbevereines. Seine „Werkstätte für Malerei“ befand sich in dem 1911 erbauten Anwesen in der Bahnhofstraße, neben der zwei Jahre später erstellten Dreifaltigkeitskirche. Das stattliche Gebäude existiert noch heute. Es war für damalige Verhältnisse ein großzügiges Mehrfamilienhaus mit geräumigem, angebautem Werkstattteil.

Kunstinspirationen in der Fremde

Interessant ist nun Folgendes: Als junger Mann hatte sich Friedrich Blatter, wie damals nicht unüblich, für einige Jahre in der Fremde umgeschaut, um Erfahrungen zu sammeln und sich beruflich zu vervollkommnen. Unter anderem arbeitete er zwischen 1894 und 1899 in Frankfurt am Main, wobei er gleichzeitig an der dortigen Kunstschule eine Ausbildung zum Kunstmaler absolvierte. Nach Abschluss dieser Ausbildung heiratete er noch im selben Jahr in Steinbach, Kreis Limburg, Käthe Leber, mit der er dann anschließend nach Stühlingen zurückzog.

Handwerk und Künstler

Blatters Tätigkeit als Malermeister war sein Broterwerb. Seine Leidenschaft galt allerdings dem künstlerischen Schaffen: In seiner knappen Freizeit malte er vor allem Landschafts- und Genrebilder aus seinem heimatlichen Umfeld, was indes nur seiner Familie und seinem engsten Freundeskreis bekannt war.

Kontakte zu Galeristen

„Blatter scheute die Öffentlichkeit, seine Bilder wurden in Stühlingen nie ausgestellt“, erklärt Günter Kurth. Gleichwohl müssen in seiner Frankfurter Zeit während seines Studiums an der Kunstakademie Verbindungen zu Galeristen entstanden sein, die damals und auch später noch zu Verkäufen seiner Gemälde führten. Sogar nach Japan wurden seine Gemälde verkauft, wo Schwarzwaldmotive zu seiner Zeit beliebt waren und gut bezahlt wurden.

Pittoreske Gemälde

Blatters Malstil ist vergleichbar mit dem arrivierter Stühlinger Künstler, die etwa zur gleichen Zeit lebten, etwa Franz Heinrich Gref oder Emil Würth. Eine eindrucksvolle kleine Sammlung seiner pittoresken Gemälde befindet sich bis heute in Familienbesitz, darunter auch einige interessante Stühlinger Stadt- und Schlossansichten aus teilweise ungewöhnlicher Perspektive: Ein verborgener Schatz, der der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden sollte. „Es wäre schön, wenn diese kulturellen Schätze, beispielsweise im Rahmen einer Ausstellung in der altkatholischen Stadtkirche, der Öffentlichkeit gezeigt werden könnten“, sagt Günter Kurth.