Für den Stühlinger Pfarrer Karl-Michael Klotz war es vermutlich ein Gefühl, als wären Weihnachten, Ostern und Pfingsten auf einen Tag gefallen, als er am Samstagabend rund 400 Besucher in der Stadtkirche „Heilig Kreuz“ zum Alpynia Adventskonzert begrüßte und Karl Albicker von der katholischen Seelsorgeeinheit immer noch Stühle herbeischaffte.

Markus Wolfahrt gab in Stühlingen ein beeindruckendes Weihnachtskonzert. Er spielte auf dem Flügelhorn, sang besinnliche Lieder und erzählte aus seiner Kindheit am Arlberg. | Bild: Thomas Güntert

Dann trat Markus Wolfahrt durch das Hauptportal und spielte auf seinem Flügelhorn „Canto del sole“, beruhigende und zugleich die Sinne belebende sphärische und sinfonische Klänge aus seiner speziellen „Alpynia“ Produktion, die er in seiner Klostertalerzeit als Alternative zum Happy-Sound aufgenommen hatte. Einige Besucher ließen ihre Alltagssorgen bei den meditativen und mystischen Klangbilder fallen und schlossen die Augen, als wollten sie die Musik bis ins Tiefste ihrer Seele aufsaugen und wirken lassen.

„Sie ist die beste Alphornsolistin der Welt und die schönste Repräsentantin der Schweiz„, sagte Wolfahrt, als er Lisa Stoll ankündigte. Die 23-jährige Wilchingerin genoss ihr Heimspiel in der deutschen Nachbargemeinde. „Das musikalische Talent habe ich von meinem Großvater“, sagte sie. Für besondere Lichteffekte sorgte Techniker Patrick Roos mit seinem Team.

Eine persönliche Weihnachtsgeschichte

Wolfahrt war als ehemaliger Messdiener seiner Heimatgemeinde Wald am Arlberg sehr angetan von der neuen Stühlinger Holzkrippe. Wolfahrt jodelte, sang a cappella und setzte sich immer wieder in den alten Ledersessel, den er auf seiner Alpynia Tournee immer mit sich führt. Wolfahrt erzählte sehr einfühlsam persönliche Weihnachtsgeschichten aus seiner Heimat. Er erinnerte sich an seine vor neun Jahren verstorbene Mutter, wie sie in den Salzburger Bergen als Bauernmagd aufgewachsen ist und wie sehr sie von ihrem starken Glauben an die Muttergottes geprägt war.

„Sie hat uns acht Kindern all die Liebe gegeben, die sie in ihrer Kindheit selbst nie erfahren durfte“, sagte Wolfahrt. Für seine Mutter und seine vor einem Jahr verstorbene Schwester spielte er sehr einfühlsam das Ave Maria. Weil danach keine Steigerung mehr kommen kann, sang er mit den Besuchern noch traditionelle Weihnachtslieder. Der Andachtsjodler sollte dann der Schlusspunkt sein. Die Besucher forderten mit nicht enden wollenden Ovationen Zugabe.