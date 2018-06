Stühlingen Edith Kauffmann gestorben: Stühlingen trauert um eine couragierte Macherin

Die vielfältig in Stühlingen Engagierte Edith Kauffmann ist am Montag im Alter von fast 90 Jahren gestorben. Kauffmann hat sich vor allem für den Kindergarten stark gemacht und engagierte sich 20 Jahre lang auch als Stadträtin auf kommunalpolitischer Ebene.

Im Alter von fast 90 Jahren verstarb am Montag Edith Kauffmann. Aufgrund ihres sozialen Engagementes ist Edith Kauffmann in der Region bestens bekannt. Sie engagierte sich 20 Jahre lang auch als Stadträtin auf kommunalpolitischer Ebene. 1998 wurde sie aufgrund ihres vielfältigen ehrenamtlichen Wirkens mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Sie war nahezu vier Jahrzehnte Vorsitzende des Stühlinger Frauenvereins. Im Dezember 2017 sah man sie letztmals in der Öffentlichkeit, als in der Stühlinger Stadtkirche neue Krippenfiguren geweiht wurden, die der Frauenverein nach seiner Vereinsauflösung aus dem verbliebenen Vereinsvermögen finanzierte. Der Frauenverein wurde nach 135-jährigem Bestehen aufgelöst, weil sich niemand fand, der in Edith Kauffmanns Fußspuren treten wollte.

Mit Edith Kauffmanns Person verbindet sich auch ein gutes Stück Stühlinger Kindergartengeschichte. Bis zur Übernahme der Trägerschaft durch die Caritas im Jahr 2011 stand der katholische Frauenverein als Träger in der Verantwortung. Schon viel früher als andere Einrichtungen erkannte Edith Kauffmann und ihre Mitstreiterinnen die gesellschaftlichen Veränderungen.

Sie reagierte als erstes mit verlängerten Öffnungszeiten. Ein großes Sorgenkind war all die Jahre über das in die Jahre gekommene Kindergartengebäude. Aber Edith Kauffmann wusste immer Rat und wenn es denn sein musste, entschied sie sich sie für unkonventionelle Lösungen. Aus verständlichen Gründen kümmerte sie sich eher im Stillen um Familien und Mütter in Notsituationen.

Edith Kauffmann, geborene Waldvogel, stammte aus der Schwarzwaldgemeinde Breitnau. Sie erlernte den Beruf der Krankenschwester und kam so nach Stühlingen in das Loreto-Krankenhaus. 1957 schloss sie den Bund der Ehe mit dem Stühlinger Kaufmann und Busunternehmer Hans Kauffmann.

Als Hans Kaufmann 1981 viel zu früh verstarb übernahm sie couragiert den Betrieb, bis Tochter Irmeline und deren Mann Luc die Firma Kauffmann-Reisen übernehmen konnten. Sie fuhr selber große Busse, fuhr Taxi und übernahm Krankentransporte. Ab etwa dieser Zeit hatte sie dann mehr Zeit für die Altenbetreuung die ihr genau so am Herzen lag wie ihre "G'vätterlisschuel". Sie organisierte bis noch vor Kurzem unzählige seniorengerechte Ausfahrten in die nähere, oder auch weitere Umgebung. Nebenbei widmete sie sich der Jagd. Den Jagdschein erwarb sie bereits vor 62 Jahren.

Edith Kauffmann war spontan, couragiert und hilfsbereit – wenn es dann sein musste auch hartnäckig, lebensfroh auch dann noch, als altersbedingte Gesundheitsprobleme ihr das Leben schwer machten. Um sie trauern die drei Töchter Ines, Irmeline und Eliane mit ihren Familien, zu der auch fünf Enkel gehören.