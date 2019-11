Stühlingen – Seit 19 Jahren lädt der Stühlinger Handels-und Gewerbeverein zum kleinen, feinen Weihnachtsmarkt ein. Termin: 23. November, von 15 bis 21 Uhr und 24. November, von 12 bis 18 Uhr. Schauplatz ist auch in diesem Jahr das heimelige Mühlenareal und der Kroneplatz.

Eingebunden in das Geschehen ist die Aktion „Kinderweihnachtswunsch“ für Kinder aus bedürftigen Familien. Die Marktbesucher dürfen sich einen oder auch mehrere Wunsch-Sterne vom großen Weihnachtsbaum pflücken. Der Baum ist im hinteren Bereich auf dem Mühleareal plaziert.

Für akustische Weihnachtsstimmung wird in diesem Jahr der Sängerbund Stühlingen und eine Formation der Stadtmusik Stühlingen sorgen. Für den Sonntagnachmittag hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt. Er wird begleitet von Ruprecht und wird viele kleine Geschenke für die jüngsten Marktbesucher mitbringen. Jedes Kind darf einmal tief in den Jutesack greifen, um sein „Chrömli“ herauszuangeln.

Um 17 Uhr findet dann die Ziehung des Gulden-Gewinnspieles statt. Das Ziehungsteam vom HGV würde sich freuen, wenn die Gewinne gleich vor Ort übergeben werden könnten. Insgesamt klinken sich 22 Aussteller in den Markt ein. Im Angebot sind außer Speis und Trank viele nette Ideen für weihnachtlichen Außen- und Innenschmuck und natürlich auch für Geschenke. Mehrere Geschäfte entlang der Stühlinger Hauptstraße sind auch am Sonntag geöffnet. Zeitgleich findet am Sonntag, 24. November, ab 13.30 Uhr im Konradsaal der Suppensonntag mit Caféstube der katholischen Pfarrgemeinde statt. Eine gute Gelegenheit, um sich aufzuwärmen.