von Yvonne Würth

Nachdem am zweiten Adventssonntag drei Klostermitglieder in Stühlingen verabschiedet wurden, stellen wir nun die drei Neuen vor: Bruder Gotthard Veith kam im September und hat sich bereits eingelebt, die beiden anderen Neuzugänge Bruder Thomas Maria Schied und der künftige Leiter der Klostergemeinschaft in Stühlingen, Bruder Harald Weber, kennen das Kloster Stühlingen aus ihren kurzen Besuchen in der Vergangenheit, sowohl im Rahmen ihrer Ausbildung als auch als Vorbereitung auf ihre neue Aufgabe.

Eine Besonderheit Einmalig im deutschen Sprachraum ist die Klostergemeinschaft in Stühlingen, in der seit 35 Jahren sowohl Kapuziner als auch Franziskanerinnen miteinander leben und arbeiten. Auf der Internetseite stehen die Termine und Details rund um das Projekt „Kloster zum Mitleben“ zum Nachlesen.

Die Interimszeit der Klosterleitung zwischen Mitte Dezember und Juli überbrückt Bruder Stephan Schweitzer (57 Jahre), ab dem 1. August wird Bruder Harald Weber die Leitung des Klosters innehaben. Ab dem Sommer wird auch die neue Säule des Klosters vorbereitet, das Postulat. Der erste Ausbildungsabschnitt künftiger Kapuzinerbrüder und Franziskanerinnen-Schwestern findet ab dem 4. Oktober in Stühlingen statt. Aktuell befindet sich eine Postulantin in Stühlingen.

(57 Jahre), ab dem 1. August wird die Leitung des Klosters innehaben. Ab dem Sommer wird auch die neue Säule des Klosters vorbereitet, das Postulat. Der erste Ausbildungsabschnitt künftiger Kapuzinerbrüder und Franziskanerinnen-Schwestern findet ab dem 4. Oktober in Stühlingen statt. Aktuell befindet sich eine Postulantin in Stühlingen. Bruder Harald (49 Jahre) arbeitete fünf Jahre lang im Bereich der Ordensausbildung und war als pastoraler Seelsorger in verschiedenen Ausbildungsstufen unterwegs. Im Vergleich zu seinen Ordensbrüdern kann er auf ein abenteuerliches Leben zurückblicken, denn erst mit 30 Jahren trat er in den Orden ein. Nach seiner Ausbildung zum Sozialversicherungs-Fachangestellten studierte er Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik, machte sich selbstständig und entwickelte vier Jahre lang Software.

Stühlingen Drei langjährige und bekannte Mitglieder der Kapuziner-Gemeinschaft nehmen Abschied vom Kloster in Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Seit den drei Monaten, die er 2002 in Stühlingen verbracht hatte, sei manches verändert, aber vieles geblieben, wie es war. Die Übergangszeit, die ersten Monate des Wechsels in der Klostergemeinschaft, sieht er als Chance an: „Neue Ideen können sich entwickeln. Eines der Ziele ist, dass Stühlingen ein Haus für Berufungspastoral sein wird. Junge Menschen werden die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Leben im Orden für sie infrage kommen kann. Heute braucht es auch Räume, wo junge Menschen ihre Berufung, ihren Lebensinhalt finden können. Das wollen wir neu schärfen. Wir gehen der Frage nach: Wie müssen die Abläufe sein, dass ein Mensch gut in den Orden hineinwächst?“

Bruder Gotthard (78 Jahre) ist bereits seit September in Stühlingen und hatte bereits regen Kontakt mit der Bevölkerung. Er hat den Leiter der Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz, Pfarrer Karl-Michael Klotz, während dessen Zeit in Indien vertreten und zahlreiche Gottesdienste bis Blumenfeld und im schweizerischen Schaffhausen zelebriert. Als Naturliebhaber kümmert er sich um den Klostergarten und ist in seiner Freizeit bei Spaziergängen rund um Stühlingen anzutreffen. „Bereits von Kindesbeinen an wusste ich, dass ich in den Orden eintreten möchte. Meine beiden Zwillingsbrüder haben mir diesen Weg vorgelebt.“ Während seines einjährigen Noviziats 1961 lernte er Stühlingen kennen. 20 Jahre lang war er Seelsorger in Mexiko. Zwei Gründe sprachen für Stühlingen: Einerseits die Unterstützung von Bruder Stephan während der Interimszeit zwischen Mitte Dezember und Ende Juli, andererseits die Lage Stühlingens in Baden und zur Nähe seiner Heimat Bühl-Neusatz.

(78 Jahre) ist bereits seit September in Stühlingen und hatte bereits regen Kontakt mit der Bevölkerung. Er hat den Leiter der Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz, Pfarrer Karl-Michael Klotz, während dessen Zeit in Indien vertreten und zahlreiche Gottesdienste bis Blumenfeld und im schweizerischen Schaffhausen zelebriert. Als Naturliebhaber kümmert er sich um den Klostergarten und ist in seiner Freizeit bei Spaziergängen rund um Stühlingen anzutreffen. „Bereits von Kindesbeinen an wusste ich, dass ich in den Orden eintreten möchte. Meine beiden Zwillingsbrüder haben mir diesen Weg vorgelebt.“ Während seines einjährigen Noviziats 1961 lernte er Stühlingen kennen. 20 Jahre lang war er Seelsorger in Mexiko. Zwei Gründe sprachen für Stühlingen: Einerseits die Unterstützung von Bruder Stephan während der Interimszeit zwischen Mitte Dezember und Ende Juli, andererseits die Lage Stühlingens in Baden und zur Nähe seiner Heimat Bühl-Neusatz. Bruder Thomas (46 Jahre) wird ab Mitte 2020 die Klostergemeinschaft ergänzen. In München leitete er die beiden Pfarrgemeinden St. Anton und St. Andreas als Diakon, mittlerweile ist er Kaplan. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger. Bruder Thomas freut sich auf die beiden Aufgaben, die ihn im Kloster Stühlingen erwarten. Beim Projekt „Kloster zum Mitleben“ möchte er sich gerne mit einbringen. Besonders freut er sich aber darauf, seine neuen Brüder zu begleiten: „Gerade in der ersten Ordensphase muss jeder schauen, ob es auch der richtige Weg für ihn ist. Nach der Phase hier kann er entscheiden, ob er weitermacht. Für mich ist es dann erfolgreich gewesen, wenn ein Mensch gefunden hat, wie er weiterkommt.“

Stühlingen Verabschiedungen und neue Brüder im Kloster Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Im Kloster leben fünf Kapuziner und zwei Franziskanerinnen. Von den fünf Brüdern haben vier die Priesterweihe und sind damit befugt, die Eucharistiefeier zu leiten. Bruder Harald setzt Prioritäten: „Wir helfen gerne aus, wie es im Rahmen des Möglichen ist. Unsere erste Priorität ist das Projekt „Kloster zum Mitleben“.“ Außerdem haben wir im Rahmen der Ausbildung Außentermine, die wir wahrnehmen. Und wenn es dann die Zeit erlaubt und wir angefragt werden, übernehmen wir gerne Vertretungen für Gottesdienste und die seelsorgerische Arbeit.“ Es bestehe ein sehr gutes Einvernehmen mit Pfarrer Karl-Michael Klotz. „Bruder Stephan hatte zehn Jahre eine eigene Pfarrei geleitet, Bruder Thomas übernahm als Kaplan die Arbeit in zwei Kirchengemeinden und Bruder Laurentius war als Pfarrer in Mexiko City seelsorgerisch tätig: „Wir wissen, was das bedeutet und was auf unseren Pfarrer zukommt.“

Außerdem leben und arbeiten im Kloster noch Schwester Hedwig (51 Jahre, in Stühlingen seit Februar 2015) als stellvertretende Leiterin des Klosters in Vertretung der erkrankten Schwester Sonja Maria (59 Jahre, seit 2018 in Stühlingen). Bruder Jürgen (72 Jahre, seit 2003 in Stühlingen) ist zuständig für die Organisation der beliebten Reihe „Musik im Kloster“. Die Konzerte sind ein Angebot für die Zuhörer zum Innehalten, Genießen und Kraft­tanken. Spenden für die Innenrenovierung der Klosterkirche sind willkommen.