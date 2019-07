von Angela Böhrer

Die Berufsorientierung an der Realschule Stühlingen ist so angelegt, dass alle Schüler in die Lage versetzt werden sollen, ihre Berufswahl eigenverantwortlich zu bestimmen. Den Schülern soll Hilfestellung beim Übergang ins Berufsleben gegeben werden.

Ein Teil der Berufsvorbereitung ist eine Veranstaltung des Fördervereins der Schule: Die Vortragsreihe, in der ehemalige Realschüler von ihrem beruflichen Werdegang berichten. Zielgruppe sind die Neuntklässler, denen Ehemalige von den Anforderungen ihrer Berufe berichten, wobei auch Rückschläge und Irrwege erwähnt werden.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Kirsten Huber, hatte aktuell drei Referenten eingeladen: Daniela Haushälter, Social Media Manager und Fotografin, Mike Lampert, Kaufmann der Touristik, und Tobias Held, Geschäftsinhaber einer Schreinerei. Konrektorin Barbara Berreth gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Veranstaltung helfen kann, einen passenden Beruf zu finden. Kirsten Huber stellte die Frage: „Beruflicher Erfolg – was ist das?“ Die Antworten: „Wohlfühlen, Geld verdienen, keine Sorge um die Zukunft, Spaß, Zeit für Hobbys, Weiterkommen“, das erhoffen sich die Zuhörer.