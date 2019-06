von Yvonne Würth

Bereits seit 70 Jahren gibt es den Sportverein Mauchen, und das wird am kommenden Wochenende vom Freitag, 21. Juni bis zum Sonntag, 23. Juni groß gefeiert. Im sportlichen Bereich wird das Playoff-Finale der Kreisliga C der Spielgemeinschaft Bettmaringen-Mauchen II gegen den SV Görwihl II am Freitag, 21. Juni ab 19.49 Uhr bei freiem Eintritt ausgetragen.

Die Damen finden ihre Herausforderung am Samstag um 16 Uhr und wer es noch einmal wissen will, kann am Samstag ab 17.30 Uhr beim Altherrenturnier zu schauen. Der Sonntag ist ab 13 Uhr mit dem Jugendturnier für die jungen Familien ein beliebter Treffpunkt. Zusätzlich findet erstmals parallel ein Volleyballturnier statt.

Beerpong-Spiel in Mauchen

Zusätzlich zum sportlichen Angebot wird bereits ab dem Freitagabend gefeiert. Die 70-Jahre-Kreisliga-Party läuft unter dem Motto „Und noch immer gewinnt das Bier“. Deshalb wird das erste Beerpong-Spiel in Mauchen ausgetragen.

Treffsicherheit ist dann am Samstag gefragt, dann lockt der Nagelbalken, ein kleines, aber feines Geschicklichkeitsspiel für echte Männer. Und schließlich gibt es auch musikalische Unterhaltung, denn der Musikverein Ober- Unterwangen hat sein Kommen am Sonntagmorgen zum Frühschoppen zugesagt, während der Sportverein Mauchen zum reichhaltigen Mittagessen einlädt. Ein kurzer Rückblick in die Vereinsgeschichte: Im Jahr 1949 wurde der Sportverein Mauchen gegründet. Zwar wurden zu Anfangszeiten Meisterschaften gefeiert, aber meistens wurde auf den Aufstieg verzichtet, denn der Verein fühlt sich wohl in der Kreisliga B.

Bis im Jahr 1999 das eigene Vereinsheim auf dem heutigen Platz in der Alten Kirchgasse eingeweiht werden konnte, war es ein langer Weg, den die Mauchener unermüdlich beschritten hatten. Auch heute noch sind regelmäßig ehemalige Sportler dabei, den Platz und die Anlage unermüdlich zu pflegen.

Engagement von langjährigem Mitglied

Hier sticht Karl Reichenbach deutlich heraus, der als Spieler, Spielführer, Schiedsrichter, erster und stellvertretender Vorsitzender, Trainer und Jugendleiter sowie beim Bau des Vereinsheims aktiv war. „Noch heute erledigt er Arbeiten rund ums Clubheim und den Sportplatz“, freuen sich die beiden Vorsitzenden Florian Güntert und Dominik Rombach. Die knapp 100 Mitglieder spielen seit 2013 in Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen (Jugend) sowie in einer ersten und zweiten Mannschaft.

Weitere Informationen zum Sportverein SV Mauchen und Kontaktdaten zu den Vorsitzenden gibt es im Internet:

http://www.svbettmaringen.de