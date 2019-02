Stühlingen vor 1 Stunde

"Diese Chance wollen wir wahrnehmen" – Bürgermeister Joachim Burger zum geplanten Hölderlin-Nachmittag auf Schloss Hohenlupfen

Anlässlich des 250. Geburtstags des Dichters Friedrich Hölderlin veranstaltet Stühlingen gemeinsam mit den Besitzern des Schlosses Hohenlupfen am 31. März einen Nachmittag zum Andenken an den Dichter. Bürgermeister Joachim Burger spricht im Interview über die Veranstaltung und die Belebung der Kultur in der Stadt