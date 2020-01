von Juliane Kühnemund

Was wäre eine Kommune ohne das ehrenamtliche Engagement der Bürger? Es wäre eine arme Kommune – dessen ist sich der Wutacher Bürgermeister Christian Mauch sicher. Beim Neujahrsempfang in der Münchinger Gänsbachhalle war es dem Rathauschef deshalb ein großes Anliegen, all jenen, die sich uneigennützig für eine gute Sache einbringen, seine besondere Wertschätzung auszudrücken.

Für den Bürgermeister ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen für das Gemeinwohl einsetzen. Besonders dankbar sei er deshalb, dass es dieses ehrenamtliche Engagement in allen drei Ortsteilen Wutachs noch gebe. Dieses Engagement beeinflusse das soziale Klima in der Gemeinde sehr positiv, sagte Christian Mauch und nannte einige Beispiele, die Mut machen sollen für mehr.

Einfach toll sei der bürgerschaftliche Einsatz zur Instandsetzung der Wolfgangskapelle gewesen. Ein freiwilliger Arbeitstrupp habe in schweißtreibender Arbeit die Feuchteschäden am Kirchengebäude grundlegend saniert. Dass auch bereits Kinder und Jugendliche bereit sind, sich für die Allgemeinheit einzubringen, habe erneut die große Teilnehmerzahl bei der 72-Stunden-Aktion gezeigt. Ein Teil der jungen fleißigen Akteure war auf dem Friedhof im Einsatz. Unter anderem wurde das Areal um das Kriegerdenkmal gesäubert. Aktiv waren die Kinder und Jugendlichen auch in der Grundschule. Hier wurden ein Klassenzimmer und der Werkraum neu gestrichen.

Des Weiteren erinnerte der Bürgermeister an ein anderes nettes Beispiel jugendlichen Einsatzes. Ewattinger Jungen hatte sich einen kreativen Maischerz für einen guten Zweck ausgedacht. In der Schwimmbadstraße sperrten die Kinder mithilfe von Absperrband die Durchfahrt zum Schulhof ab und verlangten von Passanten eine Spende. Diese gaben sie an die Wutacher Gemeindeverwaltung weiter, als Zuschuss für die Sanierung der Wutachhalle.

Spricht man von ehrenamtlichem Engagement, dürfen natürlich Feuerwehr, DRK und Bergwacht nicht unerwähnt bleiben. Erfreulich sei es, so Bürgermeister Christian Mauch, dass es bei der Feuerwehr gelungen ist, problemlos freiwerdende Spitzenämter wieder zu besetzen. Stephan Keller und Patrick Keller haben sich bereit erklärt, die große Verantwortung zu übernehmen.

„Erst wenn‘s fehlt, dann fällt es auf.“ Mit diesen Worten wandte sich Christian Mauch den Blutspendern zu, für deren Ehrung er gerne den großen Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde nutzte. Auf stolze 75 Blutspenden hat es Thomas Happle gebracht. „Da wundert man sich, dass er überhaupt noch Blut hat“, sagte der Bürgermeister. Horst Roland Schäuble wurde für 50 Blutspenden geehrt. Für jeweils zehn Blutspenden wurden Andrea Buntru, Tobias Lang und Corina Thoma ausgezeichnet.

Gemeinsam mit Lothar Schmidt vom DRK Wutach überreichte Bürgermeister Christian Mauch Urkunden, Ehrennadeln und ein Präsent. Dass die Blutspendeaktionen reibungslos über die Bühnen gehen, dafür sorgen die rund 30 Helfer des Wutacher DRK, die noch unterstützt werden von den Landfrauen. Dies gab Lothar Schmidt bekannt, der bei dieser Gelegenheit an die Bürger appellierte, die Arbeit der DRK-Kräfte, die 24 Stunden am Tag bereit sind, zu helfen, insgesamt mehr wertzuschätzen. Lothar Schmidt bezog sich dabei auf das im vergangenen Jahr gefeierte DRK-Jubiläum, bei dem die Besucherzahl sehr enttäuschend gewesen sei.