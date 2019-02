von Lucia van Kreuningen

Wie wichtig das Ehrenamt für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren ist, betonte Bürgermeister Joachim Burger bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Stühlingen. Er brachte hierzu Zahlen mit, die eine besondere Herausforderung verdeutlichen: „80 Einwohner der Stadt Stühlingen werden von einem Feuerwehrmann oder -frau vertreten.“ Dies zeigte sich in diesem Jahr in den 22 Einsätzen, die die 24 aktiven Wehrkameraden der Abteilung Stühlingen im vergangenen Jahr zu verzeichnen hatten. Dazu kommt noch eine lange Liste von Teilnahmen an Versammlungen und natürlich auch Lehrgängen sowie 12 Brandsicherheitswachen.

Die Bilanz des Abteilungskommandanten Jörg Beier für das vergangene Jahr fiel überaus positiv aus. „Das vergangene Jahr brachte wieder einige Einsätze mit sich, die wir aber alle erfolgreich meistern konnten. Das ist auch unserer gut ausgebildeten Mannschaft zu verdanken“, sagte Jörg Beier. Zu drei Bränden musste die Feuerwehr ausrücken: Ein Großbrand in den Raingärten, ein Lastwagen-Anhänger in Vollbrand auf der B 314 und ein Brand in einem Elektroraum in Weizen. Fast alle Einsätze erforderten die enge Zusammenarbeit der Abteilungen der Gesamtwehr und der Nachbarwehren.

Die Mithilfe der Stühlinger Feuerwehrleute und der Kameraden der einzelnen Ausrückebereiche war auch Anfang Februar beim Verkehrsunfall auf der B 314 nötig, bei dem eine eingeklemmte Person bei der Tankstelle Richtung Weizen befreit werden musste. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 314, Höhe Eberfingen, im Mai musste eine Person aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Juli waren die Kameraden der Feuerwehr besonders gefordert, als sie bei einem Gefahrgutunfall auf Höhe Eberfingen unter erschwerten Bedingungen technische Hilfe leisten mussten. Gleichfalls auf der B 314, zwischen Eggingen und Eberfingen, gab es einen besonders schweren Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, beteiligt waren. Bei diesem Einsatz arbeiteten die Abteilungen der Gesamtwehr Stühlingen und die Feuerwehr Eggingen zusammen.

Besonders gut gelungen war laut Jörg Beier die Hauptabschlussprobe mit dem Ausrückebereich Süd, dem DRK Stühlingen, den Schulsanitätern der Alemannenschule Wutöschingen und der Feuerwehr Randental. Hier hatten die Wehren die seltene Gelegenheit, in einem zum Abbruch vorgesehenen Gebäude an der Hauptverkehrsachse eine umfangreiche Übung abzuhalten. Bürgermeister Joachim Burger, der die Übung besucht hatte, lobte die Kameraden und erklärte: „Ich habe mich sicher gefühlt.“

In der Hauptversammlung begrüßte Jörg Beier vier neue Kollegen: Daniel Habbi, Stefan Madejsky, Jürgen Habbi und Maximilian Günther.

Zwei neue Feuerwehrkameraden konnte Abteilungskommandant Jörg Beier in der Hauptversammlung der Abteilung Stühlingen in den Reihen der Kameraden per Handschlag willkommen heißen (von links): Daniel Habbi, Jörg Beier und Stefan Madejsky. | Bild: Lucia van Kreuningen

Den Erfolg der Stühlinger Abteilung bestätigte auch Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer. „Ich sehe Stühlingen auf einem guten Weg nach vorne, mit der Tagesverfügbarkeit sieht es gut aus. Macht weiter so.“ Pfeifer betonte, er sehe die Abteilungen als Ganzes und erinnerte daran, dass in der Hauptversammlung der Feuerwehr Stühlingen am 6. April in Weizen die Weichen für die Wehr neu gestellt werden.

