Stühlingen Die Umfahrung Grimmelshofen gilt mittlerweile bei vielen Bürgern als Lachnummer

Den Grimmelshofenern brennt der Verkehr auf den Nägeln, deshalb wünschen sie sich dringend eine Umfahrung. Bürgermeister Joachim Burger will Antworten vom Regierungspräsidium, warum die Kosten-Nutzen-Rechnung plötzlich negativ ausfällt.

Die Grimmelshofener Bürger haben die Faxen dicke. Man fühlt sich von Politikern aller Coleur an der Nase herumgeführt. Der Lückenschluss B 314 auf Höhe Grimmelshofen, der auch mit einer Ortsumfahrung einhergehen würde, war Hauptthema der mit etwa 80 Personen gut besuchten Bürgerversammlung. Mal sei kein Geld da, mal sei die Kosten-Nutzen-Berechnung positiv, derzeit wieder negativ. Die Verantwortung für diese Lachnummer wolle kein Politiker übernehmen, so der Tenor der aufgeheizten Stimmung.

Es wurde gemutmaßt, dass die bereitgestellten Gelder für Straßenbauten im Projekt Stuttgart 21 versenkt werden. Etliche Bürger überlegen derzeit, wie man einen Verkehrsstau künstlich erzeugen könnte, andere meinen, man dürfe sich nicht wundern, wenn Bürger entweder zu neuen Parteien abwandern oder gar nicht mehr wählen gehen. Sowohl Bürgermeister Joachim Burger als auch der Grimmelshofener Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser betonten: „Mit Polemik kommen wir nicht weiter!“

Bürgermeister Burger will im April beim Regierungspräsidium Freiburg vorsprechen, um in Erfahrung zu bringen, weshalb das Lückenschlussprojekt bei der Kosten-Nutzen-Berechnung nun auf einmal vollkommen negativ eingestuft wird, nachdem vor Kurzem noch das Gegenteil der Fall war.

Vor allem diese Willkür ist es, die die Bürger in Rage bringt. Offiziell heißt es derzeit, dass frühestens 2025 mit der Planung begonnen werden soll. Bis dahin sei möglicherweise längst eine andere Regierung gewählt und das Theater könne dann ja wieder von vorne beginnen. Harald Blattert stellte fest: „Das ist für unser reiches Land nur noch beschämend.“

Es wurde auch auf das Beispiel des Nachbarkreises Schwarzwald-Baar hingewiesen. Dort laufe in Sachen Straßenbau was. Die haben aber auch gute Politiker, so der Tenor der Versammlung. Als Namen wurden Justizminister Guido Wolf und Thorsten Frei genannt. „Wir wurden zur Lachnummer der Region“, so Stühlingens früherer Rechnungsamtsleiter Edgar Kehl.

Durch die noch völlig offene Trassenführung werde die Dorfentwicklung blockiert, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser. Baulandausweisung sei nicht möglich. So erlebte Grimmelshofen, obwohl verkehrsgünstig gelegen, in den zurückliegenden Jahren einen Absturz bei den Einwohnerzahlen: Von circa 430 ist die Zahl innerhalb weniger Jahre auf 284 Einwohner gesunken.

Die Situation verschärft sich, weil kaum ein Einwohner, der geeignete Grundstücke besitzt, diese verkaufen will, obwohl eigentlich Bauerwartungsland direkt an der Peripherie vorhanden wäre. Und rund um das Dorf stehen zudem große, möglicherweise zur Bebauung geeignete Flächen unter Naturschutz.