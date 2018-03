Stühlingen "Die Tür des Bürgermeisters steht offen", sagt Joachim Burger nach 100 Tagen im Amt

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger hat die ersten 100 Tage im Amt hinter sich. Er spricht im Interview über den Start in ein völlig neues Metier.

Herr Burger, ergaben sich Dinge in der Startphase, die Sie sich so nicht vorgestellt hatten?

Durch meine Tätigkeit im Gemeinderat Wutach und in politischen Gremien wusste ich im Großen und Ganzen, was auf mich zukommt und welche Erwartungen mit dem Amt verbunden sind. Um nur wenige zu nennen: Glaubwürdigkeit, Bürgernähe, Führungsqualität sowie Konflikt- und Konsensbereitschaft, Einbringung eigener Ideen und Konzeptionen. Und dennoch ist es wichtig, sich in das Amt einzufinden, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, den einen oder anderen Fehler zu machen, ein Netzwerk aufzubauen. Einiges ist neu. Darauf lasse ich mich aber mit einer gewissen Wissbegierde und Neugier gerne ein.

Gab es während der Einarbeitungszeit Überraschungen?

Die Einarbeitungszeit läuft nach wie vor weiter. Es gibt jeden Tag neue Themen, die erarbeitet, recherchiert, mit einer Dringlichkeit versehen und gegebenenfalls den Ämtern im Rathaus zugeordnet werden müssen. Entgegen den ersten Anfangstagen kommt eine gewisse Sicherheit dazu. Wo erhalte ich Informationen und Arbeitsmaterialien, wer arbeitet dem Bürgermeister zu, wer erledigt die Aufgabe, wie erfolgt die Rückmeldung über die Erledigung und so weiter.

Was verstehen Sie unter Bürgernähe?

Im Gespräch mit den Bürgern zu sein und das Gespräch zu suchen. Wichtig ist es, die Ideen und Anliegen der Bürger in die Entscheidungsfindung oder Problemlösung einfließen zu lassen. Sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Schaffung einer bürgernahen Verwaltung. Derzeit läuft in der Verwaltung eine Befragung der Besucher hinsichtlich Bearbeitung von Anliegen, Öffnungszeiten, und so weiter. Hier möchten wir nicht am Bedarf der Bürger vorbei arbeiten. Einwohnerversammlungen und Bürgergespräche in den Stadtteilen runden dieses Thema ab. Im März finden noch vier Versammlungen in Schwaningen, Weizen, Eberfingen und Blumegg statt.

Nutzen Bürger die Kontaktmöglichkeiten zum Bürgermeister?

Ja, viele suchen das persönliche Gespräch. Die einen dienen dem Kennenlernen, andere dem Vortragen von Sachverhalten, andere wiederum dem Erfahrungsaustausch. Diese Gespräche sind wichtig im Rahmen der Einarbeitung, aber auch um Themen von mehreren Seiten zu betrachten und Meinungen, Ansichten und Befindlichkeiten zu erfahren. Die Tür des Bürgermeisters steht offen.

Werden Sie das Thema Unechte Teilortswahl nochmals aufrollen?

Die Verwaltung und ich gehen derzeit davon aus, dass die Kommunalwahlen 2019 ohne Änderung ablaufen werden. Es gilt auch festzuhalten, dass die Abschaffung der Unechten Teilortswahl keine Veränderungen im Bereich Ortschaftsrat und Ortsvorsteher mit sich bringen würde. Lediglich die Zusammensetzung des Stadtrates würde sich verändern.

Gab es Dinge, die Sie vor Ihrer Wahl nicht auf dem Schirm hatten?

Von Überraschungen kann ich nicht sprechen. Es gibt eher Stimmungen, Vorgehensweisen, menschliche Reaktionen und Themen, die ich aus dem Amt heraus nochmals anders bewerten und einordnen muss und zwar mit einer neutralen, offenen Betrachtungs-und Herangehensweise.

Zur Person

Joachim Burger wurde im zweiten Wahlgang mit 64 Prozent der Stimmen zum Stühlinger Bürgermeister gewählt. Er stammt aus dem Ortsteil Blumegg und wohnt mit Ehefrau und zwei Töchtern in der Nachbargemeinde Wutach. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für Kommunalpolitik. Er ist Nachfolger von Isolde Schäfer, die nach drei Amtszeiten nicht mehr kandidierte.