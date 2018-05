Stühlingen Die Tourist-Info in Stühlingen liegt jetzt günstiger für die Erreichbarkeit von Touristen

Die Tourist-Info in Stühlingen liegt jetzt günstiger für die Erreichbarkeit von Touristen

Die Tourist-Information Stühlingen zieht in die Unterstadt um. Die Mitarbeiter der Versicherungsagentur kümmern sich dort bis 2019 um die Gäste.

Seit Kurzem befindet sich die Stühlinger Tourist-Informations-Station kundennah in der Unterstadt. Im großräumigen Eingangsbereich der Versicherungsagentur von Reinhard Schmitt könnte diese Serviceeinrichtung für Wanderer, Radfahrer, Camper und Feriengäste nicht verkehrsgünstiger gelegen sein.

Die Tourist-Info befindet sich zwischen der Schloss-Apotheke und der Fahrschule Würth, direkt an der Stühlinger Hauptstraße. Schon vor längerer Zeit hat Reinhard Schmitt der Stadt Stühlingen diese Möglichkeit angeboten, die nun in die Realität umgesetzt wurde. Draußen vor der Tür weisen ein Segel und ein gut bestückter Broschürenstand auf die Angebote der Stadt und der Region hin. Und wer Reinhard Schmitt und seine Mitarbeiterinnen kennt, weiß, dass kontaktfreudiges und gut informiertes Personal zur Verfügung steht, das sich in der Region zudem bestens auskennt.

"Wir machen das ehrenamtlich und vor allem gerne"

Reinhard Schmitt(54) ist Versicherungskaufmann, verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und ist seit vielen Jahren Vorsitzender des HGV Stühlingen. Er wohnt mit seiner Familie in der Gemeinde Wutach. Er spricht über den Umzug der Tourist-Info.

Herr Schmitt, bisher war Tourist-Info in das Rathaus integriert, das sich bekanntlich weit ab vom Geschäftszentrum in der Altstadt befindet. Die jetzt realisierte Lösung stand schon lange im Raum. Weshalb gelang jetzt der Umzug von der Ober- in die Unterstadt?

Was lange währt, wird bekanntlich endlich gut. Der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen hat sich schon lange für diese Lösung eingesetzt. Durch den Wegfall des Fahrradgeschäftes, in dem die Wanderer ihre Wanderpässe abstempeln lassen konnten, und die Installation des Schluchtensteig-Infosternes im Kirchgarten lag es nahe, dass in der Nähe eine Anlaufstelle für die Wanderer und andere Touristen geschaffen werden muss, da ja wohl kaum jemand den steilen Weg ins Rathaus auf sich nehmen würde.

Stühlingen ist Ausgangspunkt für den Schluchtensteig. Viele Wanderer und Radfahrer kommen jetzt unmittelbar an der Tourist-Info vorbei. Welche Serviceleistungen sind im Angebot?

Wir geben Auskunft auf hoffentlich alle Fragen und stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es beispielsweise um Unterkünfte, Veranstaltungen, Busfahrpläne oder Einkehrmöglichkeiten geht. Und natürlich gibt es bei uns auch den beliebten Stempel für die Wanderpässe.

Wer kümmert sich um die Anliegen der Kunden?

Hier stehen meine Mitarbeiterinnen Stefanie Wißler und Aylen Kromer und natürlich auch ich selbst gerne zur Verfügung.

Gibt es auch eine Toilette?

Selbstverständlich darf man vor dem Marsch unsere Toilette benutzen.

Die Öffnungszeiten?

Wir sind täglich von 9 bis 17.30 Uhr vor Ort.

Ist die jetzt gefundene Lösung langfristig ausgelegt oder handelt es sich um eine Interimslösung?

Diese Lösung ist eine Interimslösung, bis die neu geplanten Räume am Kroneplatz fertiggestellt sind und die Tourist-Info dann dort einzieht. Das wird nicht vor Herbst 2019 der Fall sein.

Welche finanzielle Belastung kommt auf die Stadt zu?

Überhaupt keine. Wir machen das ehrenamtlich und vor allem gerne. Wir sind eh vor Ort, helfen gerne und wenn dadurch Wanderer und Besucher unsere Stadt in angenehmer Erinnerung behalten, ist das Lohn genug.