von Yvonne Würth

Auf ihrem Weg nach oben hat die regionale Blechbläserformation Brasslufthamma aus Stühlingen einen weiteren Meilenstein erklommen: Als Finalisten haben sie die Chance, beim Auftritt des „Woodstock der Blasmusik„ (WDB) in Österreich teilzunehmen. Es ist mit 60.000 Besuchern das größte Blasmusikfestival der Welt und findet vom 25. bis 28. Juni in der Arco Area in Ort im Innkreis statt. Laut Veranstalter erwartet die Besucher vier Tage Love, Peace und Blasmusik.

„Für uns als Band würde damit ein Traum in Erfüllu ng gehen“, sagt Maximilian Binder, Sprecher der Band, erfreut. „Wir brauchen euch. Bitte gebt uns eure Stimme, um unseren Traum wahr werden zu lassen.“ Bis zum kommenden Montag, 27. Januar, 10 Uhr, können die Fans im Internet für die Band abstimmen. Auf der Internetseite (www.woodstockderblasmusik.at/voting) können die Fans einmal täglich fünf Stimmen abgeben.

Stühlingen Die junge Band Brasslufthamma aus Stühlingen ist erfolgreich mit aktueller Blasmusik Das könnte Sie auch interessieren

Aus 17 Copa-Kapella-Finalisten 2020 können die Teilnehmer fünf Lieblingsbands wählen, indem sie den Bestätigungs-Link auf der E-Mail anklicken. Die drei Bands mit den meisten Stimmen erspielen sich einen festen Auftritt am Woodstock der Blasmusik 2020. Nach Ende des Votings wählt eine Fachjury zwei weitere Bands direkt aus. Insgesamt werden so fünf Gewinnerbands gekürt.

Stücke werden selbst komponiert

Brasslufthamma besteht aus 13 jungen Erwachsenen aus Stühlingen und Umgebung. Sie arrangieren ihre Stücke komplett selbst. Bandleader Tim Barth hat ein Händchen für ausgefallene gehörfällige Kompositionen. Als Dirigent der Stadtmusik Stühlingen führte er bereits zwei Eigenkompositionen auf, die großen Anklang beim Publikum fanden. Brasslufthamma geht mit der ersten Single „Brassluftparty“ in den Wettbewerb. Das Repertoire umfasst Volkstümliches und Aktuelles, die Band spielt Pop, Rock, Ska, Volk, Covers von Lucky Chops und anderen Vorbildern sowie Eigenkompositionen im Ska-Stil.

Wehr Diese jungen Männer begeistern auf der Festivalbühne 15 000 Menschen – mit ihrer Blasmusik Das könnte Sie auch interessieren

Die Bedeutung des Bandnamens: Brasslufthamma ist zusammengesetzt für Blechbläser (Brass und Luft) haben wir (hamm ma). Es spielen: Maximilian Binder, Mario Folts, Julian Budde, Mario Maier, Markus Eigenstätter, Julian Mäntele, Tim Barth, Johannes Schirmer, Marius Preiser, Dominik Pieper, Vito Paladino, Benjamin Böhler und Urs Pflanzl.

Abstimmung: Wer die Band Brasslufthamma unterstützen möchte, kann im Internet (www.woodstockderblasmusik.at/voting) seine Stimme abgeben.