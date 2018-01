Stühlingen Die Redaktion des "Wutachexpress" hat immer viele Themen in petto

Acht Jugendliche gestalten die Stühlinger Schülerzeitung "Wutachexpress". Das Blatt gewinnt regelmäßig Preise bei Wettbewerben.

In der 42-jährigen Geschichte der Schülerzeitung „Wutachexpress“ der Realschule Stühlingen haben die Jugendlichen beim landesweiten Wettbewerb des Kultusministeriums zahlreiche Preise errungen. Zuletzt gab es im Dezember einen dritten Preis. Gelobt wurden das professionelles Layout sowie die Vielzahl der Berichte in unterschiedlichsten Themenbereichen. Zudem werden alle Altersklassen gut berücksichtigt.

Neben einem Geldpreis gewann die Redaktion des "Wutachexpress" auch noch einen „Dasding-Workshop“ in Baden-Baden, bei dem die Redakteure neue Ideen und Techniken kennenlernen und ausprobieren können. Schulleiter Felix Lehr zeigte sich bereits bei Erscheinen der Ausgabe tief beeindruckt von dem Ideenreichtum der Redakteure, die von ihrer beratenden Lehrerin Linda Mohr unterstützt worden waren. Das Team der Realschule ist zuversichtlich, dass sich diese Erfolgsserie mit derartig motivierten und ideenreichen Schülern fortsetzen lässt.

Bei der Preisverleihung im Stuttgarter Kultusministerium hob Staatssekretär Volker Schebesta die wichtige Rolle hervor, die Schülerzeitungen für den Lebensraum Schule spielen: „Schülerzeitschriften tragen zu einem lebendigen Schulleben bei. Sie regen zur Diskussion über schulische, jugendrelevante und gesellschaftliche Themen an und leisten damit einen Beitrag zur politischen Bildung. Wer in einer Schülerzeitung mitarbeitet, erwirbt wichtige persönliche und fachliche Kompetenzen, die später in der Ausbildung, im Studium und im Beruf hilfreich sind.“

Was motiviert Jugendliche, sich jede Woche in der Schule zu treffen und über Themen für eine Schülerzeitung zu diskutieren, anstatt sich den Angeboten der modernen Unterhaltungselektronik hinzugeben? David Eusterholz (14) aus Horheim und Jean-Pierre Hollecker (15) aus Stühlingen sind bereits im dritten Jahr dabei. Für sie besteht die Motivation darin, interessante Themen zu besprechen und spannende Artikel zu verfassen. Für David sind Witze sowie Artikel über seinen Lieblingssport, das Kartfahren, wichtig. Er möchte zudem neue Impulse in die Zeitung bringen.

Jean-Pierres persönliche Interessen liegen in den Bereichen Politik, Schulveranstaltungen und Trends, auch führt er gerne Interviews. Neu in der Redaktion sind Alexa Tröndle (zwölf) aus Schwerzen und Steven Schmidt (13) aus Eberfingen. Beide haben Spaß am Schreiben von Berichten und wollen aktiv an der Gestaltung einer Schülerzeitung mitarbeiten, wobei Stevens Fokus auf der Arbeit mit dem Computer liegt.

Für Alexa ist die Gemeinschaft in der Redaktion wichtig, sie führt gerne Interviews und möchte sich Themen wie Amazon oder Google widmen. Ebenso findet sie, die Regeln im Chillraum der Schule, „Mac Larens“ wären einen Bericht wert. Steven möchte Themen aus den Bereichen Physik und Chemie beisteuern.

des "Wutachexpress'" in diesem Schuljahr sind Jean-Pierre Hollecker (8a), David Eusterholz (8a), Mike Huber (8a), Steven Schmidt (7a), Alexa Tröndle (6b), Nikita Ubert (9c), Luca Matt (9c) und Nicolas Petrovic (9c). Die nächste Ausgabe erscheint gegen Schuljahresende.