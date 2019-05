Rechnungsamtsleiterin Kristin Schippmann erläuterte vor dem Gemeinderat Stühlingen die in Zusammenarbeit mit den Kommandanten in Teilen ergänzte oder neu formulierte Feuerwehrsatzung. Das Gremium sprach sich anschließend ohne Gegenstimme für die Verabschiedung der vorgelegten Fassung aus. Die neue Satzung ist ab sofort wirksam.

Stühlingen Gesamtwehr Stühlingen steht gut da Das könnte Sie auch interessieren

Eingefügt wurden unter anderem Formulierungen, die den Nachwuchs betreffen. So werden der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und sein Stellvertreter für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Zu den Organen der Feuerwehr gehört nun auch die Kindergruppe. Geändert wurden auch die Bestimmungen zur Ehrenmitgliedschaft. Für sie ist mindestens eine 40-jährige aktive Zugehörigkeit Voraussetzung. Ausnahme: Der Gemeinderat kann Personen, die sich besondere Verdienste um die Feuerwehr in der Gemeinde erworben oder zur Förderung des Brandschutzes überdurchschnittlich beigetragen haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Wahlen werden in der Regel nun offen durchgeführt. Dies gilt nicht für die Wahl der Kommandanten (auch in den Abteilungen) und der Stellvertreter.

Stühlingen Feuerwehrabteilung Bettmaringen zieht Bilanz und blickt voller Stolz auf ihr gelungenes Jubiläum zurück Das könnte Sie auch interessieren

Verabschiedet wurde auch die überarbeitete Entschädigungssatzung. Demnach können Feuerwehrleute bei einer vorliegenden Freistellung Ansprüche an ihren Arbeitgeber abtreten. Pauschale Entschädigungen pro Jahr erhalten zum Beispiel Führungskräfte, Abteilungsleiter und Gerätewarte. Der Gesamtkommandant bekommt jährlich 2880 Euro, sein Stellvertreter 500 Euro. Abteilungskommandanten erhalten 150 Euro, ebenso der Jugendwart der Gesamtwehr.

Stühlingen Kameraden stellen Bilanz vor: Jugendarbeit bei den Feuerwehrabteilungen Stühlingen läuft gut Das könnte Sie auch interessieren

Die Jugendleiter der Ortsteil-Abteilungen und der Kinderfeuerwehr bekommen jeweils 100 Euro, ebenso der Leiter der Altersabteilung. Die Gerätewarte der Abteilungen Stühlingen und Grimmelshofen werden mit 200 Euro vergütet. Der Gerätewart der Gesamtwehr erhält ebenso 100 Euro jährlich, wie die Gerätewarte der anderen Abteilungen. Der Leiter der Kleiderkammer bekommt nach den neuen Bestimmungen 200 Euro pro Jahr. Festgelegt wurde auch der Satz für die Brandschutzwache. Der Betrag wurde auf 13 Euro pro Tag und Einsatzkraft festgelegt.

Kritik an großen Unterschieden

Die relativ geringe Vergütung für Abteilungskommandanten löste bei Wolfgang Löhle (FW) staunen aus: „Im Verhältnis zum Gesamtkommandanten ist das wenig. Die Abteilungskommandanten tragen schließlich die Hauptlast in den Ortsteilen, wir sollten das bedenken.“ Fraktionskollegin Gaby Fischer schlug vor, dieses Thema mit dem neuen Gemeinderat aufzugreifen.