Zur ersten Bürgerversammlung des Jahres haben sich die Lausheimer im Gasthaus „Kranz“ getroffen. Ortsvorsteher Bernhard Engel trug die Einwohnerstatistik und den Bericht des Ortschaftsrats vor, Bürgermeister Joachim Burger informierte über die Projekte der Stadt. Anschließend nutzten die Bürger rege die Fragezeit. Spenden gab es für Getränke, das Wildragout spendeten die Jagdpächter.

Der Stadtteil Lausheim ist einer der zehn Stühlinger Stadtteile und hat 268 Einwohner (Vorjahr 275). Ortsvorsteher Bernhard Engel, seit 1999 Ortschaftsrat und seit 2004 Ortsvorsteher, ist zu erreichen unter Telefon 07709/10 46.

Ortsvorsteher Bernhard Engel gedachte den beiden Verstorbenen Erna Scherble und Hugo Kech und hieß die drei Neugeborenen Lea Bartalova, Damian Engel und Robin Müller willkommen. Lausheim schlägt für die Mittelanmeldung im Haushalt die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, die Erschließung des Baugebiets, nachdem im Tausch mit einer anderen Fläche genügend Platz für ein Baugebiet erworben werden konnte, sowie die Planung zur Sanierung des alten Schulhauses vor. Die Pflege der Wassertretstelle übernimmt Konrad Bundschuh, bisher lag sie beim SV Lausheim. Es wird eine neue Reinigungskraft für das Schulhaus gesucht. Die Fragen an Ortsvorsteher Bernhard Engel betrafen unter anderem den Status des geplanten freien WLANs im Ortskern um die Wartehalle. Dieses Projekt wird erst nach Fertigstellung des Glasfasernetzes angegangen.

Bürgermeister Joachim Burger informierte, dass für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Lausheim im Haushalt 99.500 Euro eingestellt sind. Die Verabschiedung stehe aber noch aus. Er verneinte die Frage, ob es zusätzliche Fördermittel gibt, da man hier eine schnelle Lösung möchte. Die Planung soll in Abstimmung mit Kommandant Torsten Engel erfolgen. Die Dringlichkeit eines Baugebiets wurde mit der Bitte um eine Priorisierung ergänzt. Seit knapp 40 Jahren gibt es im Ort keine städtischen Bauplätze mehr.

Aktuell leben 268 Menschen in Lausheim. | Bild: Yvonne Würth

Unmut gab es wegen der hohen Kosten für ein Kindergartenkonzept, das die Stadt an eine externe Firma vergibt. „Viel Geld, das man auch sinnvoller in direkte Maßnahmen investieren könnte“, schreibt Ortschaftsrat Tobias Selb in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls auf den Nägeln brennt die Sanierung des alten Schulhauses, um das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Laut Burger seien die Mittel bis zum Abschluss der Stadtsanierung 2027 begrenzt. Kritisch wurde gefragt, wie dringlich die teure Sanierung im Städtle sei, wenn dort nun auch das letzte Geschäft geschlossen hat. Ein letzter Wunsch schloss sich an: Eine frühere Zugverbindung von Stühlingen nach Waldshut, damit Schüler und Arbeitnehmer diesen sinnvoll nutzen können.