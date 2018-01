Stühlingen-Lausheim Die Lausheimer fühlen sich bei Baumaßnahmen und Investitionen vernachlässigt

Bügermeister Joachim Burger meistert seine Premiere beim Ersten Werchtig in Lausheim. Die Einwohner berichten über Missstände im Ort und tragen ihre Sorgen vor.

Unklarheiten ausräumen und neue Informationen weitergeben, das beinhaltet in Lausheim der traditionelle „Erste Werchtig“. Auch Bürgermeister Joachim Burger hielt an der Lausheimer Tradition fest, am ersten Werktag nach dem Jahreswechsel eine Bürgerversammlung abzuhalten. Er konnte ein volles Haus begrüßen. Dass es in Lausheim jede Menge offene Fragen gibt und sich die Lausheimer im Vergleich zu anderen Stadtteilen vernachlässigt fühlen, bekam Burger in der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde auch zu spüren.

Der Bürgermeister war bestens vorbereitet und hatte einerseits mit dem Haushaltsplan des Jahres 2017 und andererseits mit dem zwar bereits aufgestellten, jedoch, wie er betonte, von den Kommunalbehörden noch nicht genehmigten Haushaltsplan von 2018 gepunktet. Er stellte im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation und mit vielen Fotos die einzelnen Projekte, die in Stühlingen laufen, vor. Die Darstellungen kamen bei den Lausheimern zwar gut an, doch sie machten deutlich, dass sie das Gefühl haben bei den Vorhaben, etwas zu kurz zu kommen.

Ein großes Thema bei den Lausheimern ist der Kindergarten, der zwar von der katholischen Kirchengemeinde geleitet wird, doch sehen hier die Lausheimer auch die Gemeinde in der Pflicht. Aus den Reihen der Bürger kam der Hinweis: „Die Stühlinger Kindergartenkinder gehen in einen neuen Kindergarten und unsere Kinder müssen in einen Schrott-Kindergarten gehen, wo nicht einmal gute Toiletten sind und wir zahlen den gleichen Beitrag wie die in Stühlingen. Was macht die Stadt, wenn dieser Kindergarten einmal zusammenbricht, immer heißt es, wir müssen ein Gesamtpaket schnüren, und keiner schnürt etwas.

Immer heißt es, jetzt kommt Wangen zuerst.“ Bürgermeister Burger wie auch Ortsvorsteher Bernhard Engel konterten damit, dass es für den Kindergarten wie auch für die Sanierung des Gemeindehauses auf Zuschüsse ankomme und diese nicht einfach zu bekommen wären.

Auch ein Baugebiet für Lausheim war ein Thema, das die Bürger stark beschäftigte. Bürgermeister Burger hatte vorausschauend eine Luftbildaufnahme von Lausheim dabei. Doch auch hier sei es schwierig, geeignete Flächen herauszufinden. Burger appellierte an die Bürger, ihm freie Flächen anzubieten. Dies war sogar von Erfolg gekrönt, er gab seine Telefonnummer weiter und wird prüfen, ob diese Flächen nicht von eventuellen FFH- oder Vogelschutzgebieten beeinträchtigt werden. Wie Ortsvorsteher Bernhard Engel anmerkte, wäre Lausheim froh, wenn es in der Ortschaft drei bis vier neue Bauplätze geben würde.

Helmut Kaiser bemängelte, dass vonseiten des Landkreises die Kreisstraßen immer enger gemacht würden und somit auch der Mittelstreifen wegfallen würde. Er richtete in diesem Zusammenhang die Frage an Bürgermeister Burger, ob hier vonseiten der Gemeinde etwas unternommen werden könnte. Burger versprach, dies festzuhalten und gegebenenfalls weiterzugeben. Auch der Linienbusverkehr wurde von den Einwohnern beanstandet. Einer der Bürger fragte an, ob hier etwas unternommen werden könne, denn wenn ein Schüler von Lausheim nach Tiengen zum Gymnasium gehen möchte, wäre dies eine Weltreise. Der Schüler sei eineinhalb Stunden im Bus und müsse zudem noch zweimal umsteigen. Burger versprach, dies zu prüfen.

Ortsvorsteher Bernhard Engel hatte für diese Versammlung auch eine Statistik mitgebracht. Demnach leben momentan 259 Einwohner in Lausheim, es gab sieben Geburten und fünf Todesfälle. Wie Engel festhielt, sollen im kommenden Jahr in Lausheim bei der Nußbachhütte die Bänke repariert werden. Weiterhin stünden das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr und auch die Sanierung des Schulhauses und eventuelle Bauplätze wie bereits seit 2001 auf der Meldeliste.