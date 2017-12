Stühlingen Die Kinder der Grundschule Weizen entdecken mit dem Schwarzwaldverein die Schätze der Natur

Der Schwarzwaldverein Stühlingen bietet Aktionen in der Natur für Grundschüler. Der Nachwuchs lernt dabei unter anderem Pilze, Kräuter und Vögel kennen.

Wie interessant eine Kooperation von Schule und Verein für die Schüler sein kann, das durften die Schüler der vier Grundschulklassen der Grundschule Weizen im Schuljahr 2017/18 erleben. Nicht nur, dass die Kinder die Vernissage der Ausstellung „Das Leben ist (k)ein Kinderspiel“ musikalisch umrahmen durften, sondern seit September sind die Kinder auch einmal im Monat mit den Aktiven des Schwarzwaldvereins zusammen. Das Jahresthema der Grundschule Weizen lautet in diesem Schuljahr „Der Natur auf der Spur“ und grade auf dieser Spur wird gewandert, erforscht, geschaut und viel gefragt.

So ging es für die Drittklässler gleich im September um das Thema Pilze. Das jedoch nicht nur im Unterricht, sondern es ging gemeinsam in den nahen Wald, wo Pilze gesammelt werden konnten. Diese wurden dann zum Teil auch mitgenommen und genauer betrachtet. Im Oktober waren dann die Erstklässler dran. Sie durften im Schürgarten die vielen verschiedenen Kräuter kennenlernen und auch daran riechen. So konnten die Kinder feststellen, dass sie schon viele Gerüche, wie Lavendel und Pfefferminze, kennen. Probiert werden durfte jedoch auch, und zwar in der Schür. Dort gab es dann zur Stärkung Kräuterbutterbrote, Kräuterquark und natürlich frischen Tee. Auch können sich die Erstklässler für das nächste Jahr als heimische Gärtner versuchen, denn sie bekamen Kräuterpflanzen für ihren Schulgarten mit.

Die Viertklässler machten sich dann im November auf den Weg von der alten Schule in Oberwangen zum Röschenhof. Entlang dieses Weges waren noch viele kleine Überraschungen mit Geschichten versteckt. Das machte natürlich Hunger und auf dem Röschenhof bekamen die Kinder warmen Kakao und leckere Honigbrote. Die Zweitklässler waren im Dezember mit dem Schwarzwaldverein unterwegs, ihr Thema waren die Vögel im Winter. Ihnen begegneten Elstern, Wasseramseln, Blau- und Kohlmeisen sowie Buchfinken. Es war fast eine Sensation, denn kurz vor der Schule kreiste über ihnen noch ein Roter Milan. Damit war das Thema jedoch noch nicht beendet, im Unterricht durften dann die Kinder noch Futterglocken fertigmachen. Auch für das Jahr 2018 sind wieder einige Unternehmungen gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein geplant.