von Juliane Kühnemund

Es ist ein leidiges Thema, das im Wutacher Gemeinderat immer wieder in der Frageviertelstunde angesprochen wird: Durch Münchingen wird zu schnell gefahren. Harald Burger brachte das Problem auch in der jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstagabend wieder zur Sprache. Viele Autofahrer würden mit 70 Kilometern pro Stunde (km/h) durchs Dorf rasen, die Geschwindigkeitsanzeigetafel am Ortseingang habe sogar auch schon 102 km/h gemessen.

Burger konnte kein Verständnis dafür aufbringen, dass hier nicht gegengesteuert wird, mit einer Blitzanlage oder verkehrsberuhigenden Baumaßnahmen auf der Straße. „Es ist ein Trauerspiel, was im Landkreis Waldshut diesbezüglich abgeht“, sagte Burger und der Gemeindeverwaltung warf er vor, sich nicht mit genügend Elan für Maßnahmen gegen Raser einzusetzen.

Letzteres wollte Bürgermeister Christian Mauch so nicht stehen lassen. Die Gemeinde sei durchaus aktiv und an dem Thema dran, das er – genauso wie Burger und viele Münchinger – als großes Problem ansehe. Die Krux an der Sache sei aber, dass die Kommune hier keine Kompetenzen habe, es liege im Ermessen des Landkreises, Maßnahmen zu ergreifen, um den Rasern Einhalt zu gebieten. Und im Kreistag, so Mauch weiter, gehen hierzu die Meinungen stark auseinander. Helfen könnten sicherlich bauliche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen oder ein stationäres Blitzgerät – für beides gebe es im Kreistag keine Mehrheit. „Wir sind und bleiben an dem Thema dran“, sagte der Wutacher Bürgermeister und fügte an: „Wir müssen aber sehr dicke Bretter bohren.“

Frank Grieshaber wollte wissen, ob die Kommune schon einen entsprechenden Antrag im Kreis gestellt habe. „Ja, mehrfach“, antwortete dazu Christian Mauch, „allerdings bislang ohne Erfolg“. Dies bestätigte auch Erhard Graunke, Mitglied des Kreistags. Wie Graunke weiter erläuterte, haben die Gemeinden beim Thema Geschwindigkeitskontrollen und Blitzanlagen keine Handlungsfreiheit: „Uns sind die Hände gebunden.“ Der Landkreis rühme sich damit, radarfrei zu sein, was er, Graunke, nicht nachvollziehen könne. In anderen Landkreisen seien stationäre Blitzer überall aufgestellt. Und nach Graunkes Meinung ist nicht nur Münchingen durch Raser geplagt, auch in Ewattingen sei zu beobachten, dass zu schnell gefahren wird, insbesondere seien viele Lastwagen zu schnell unterwegs. Und natürlich gebe es im Landkreis noch etliche weitere Brennpunkte, wo etwas getan werden sollte. Wutach werde auf jeden Fall weiter an der Sache dran bleiben, versicherte Bürgermeister Christian Mauch.

Rückschnitt von Hecken

Harald Burger nutzte die Frageviertelstunde auch noch dazu, ein weiteres Thema anzusprechen – den Rückschnitt von Hecken und Bäumen entlang von Verkehrswegen. Burger sah hier in einigen Bereichen Handlungsbedarf und wollte wissen, wie die Gemeinde hier vorgehe. Bürgermeister Christian Mauch gab dazu bekannt, dass einzelne Grundstücksbesitzer bereits diesbezüglich angeschrieben wurden, sprich: Man gehe, wenn nötig, auf die Eigentümer zu.

Für mehr Verkehrssicherheit

Insbesondere an den Brennpunkten müsse etwas getan werden, schließlich gehe es um die Verkehrssicherheit, sagte Mauch. Erich Zimmermann schlug vor, die einzelnen Straßen und Wege abzufahren und Engstellen zu notieren. Er erklärte sich auch bereit dazu, hier mit aktiv zu werden. Die Besitzer der Gehölze müssten dann aufgefordert werden, Hecken und Bäume zurückzuschneiden. „Das darf man nicht schleifen lassen, man muss was tun, bevor etwas passiert“, sagte Zimmermann.