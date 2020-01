von Juliane Kühnemund

Mit einer Vielzahl an kulturellen, religiösen und sportlichen Angeboten leiten Vereine einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt und die gute Gemeinschaft in Wutach. Dies sagte Bürgermeister Christian Mauch beim Neujahrsempfang, der unter anderem auch dazu dient, Vereinen eine Plattform zu bieten, um ihre Tätigkeiten und Angebote zu präsentieren. In diesem Jahr war es die Narrenzunft Münchinger Geißen, die die Gelegenheit erhielt, sich vorzustellen. Dies auch deshalb, weil die Zunft jüngst in die Kleggau-Narrenvereinigung aufgenommen worden ist.

Steffi Banholzer und Martin Müller stellten den Narrenverein vor, der 1998 gegründet wurde und aus Narrenrat, Geißen und Geißentreiber besteht. Um die närrische Tradition in Münchingen aufrecht erhalten zu können, lege man großen Wert auf eine gute Kinder- und Jugendarbeit, so Banholzer. Und – erste Erfolge könne man bereits verzeichnen.

Zu den 66 Zunftmitgliedern gesellen sich aktuell 17 kleine Geißlein, die mit viel Spaß bei der Sache sind. Und die kleinen Geißlein wolle man nun auch mit eigenen Masken ausstatten. Steffi Banholzer kündigte an, dass die Münchinger Narrenzunft in diesem Jahr ihr 22-jähriges Bestehen feiern wird. Ein Jubiläumsfest sei im Juni geplant. Mit den Eintritt in die Narrenvereinigung Kleggau hoffen die Münchinger, sich einen höheren Bekanntheitsgrad verschaffen zu können. Und, so Banholzer abschließend: „Wir freuen uns natürlich über neue aktive Mitglieder.“