von Yvonne Würth

Das beliebte Moschtfäscht in Mauchen erfährt eine Neuauflage. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, wird zwei Tage lang in und um das Mauchener Rathaus Erntedank gefeiert. Ob in Dirndl und Trachtenhosen oder in Alltagskleidung, für urige Stimmung ist durch die herbstliche Dekoration und die der Jahreszeit entsprechenden Speisen gesorgt. Gemeinsame Veranstalter sind der Musikverein Mauchen und der Ja-Verein attraktives Dorfleben.

Für die musikalische Unterhaltung beim siebten Mostfest Mauchen sorgen die Musiker aus Ober-/Unterwangen (im Bild). | Bild: Yvonne Würth

Am Samstag, 14. September, ab 19 Uhr unterhalten der Musikverein Eggingen und die Haslach Hallodris die Besucher. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Most in allen Variationen wird dabei ausgeschenkt, außerdem gibt es Bier- und Bartheken. Die Moschtfäscht-Küche bietet Vesperbrettle und Winzerweckle an. Der Most wird durch Keltern (Pressen) aus Äpfeln hergestellt und wird entweder ohne Alkohol als frischer Süßmost (unvergoren) oder als Most (Alkoholgehalt von fünf bis sieben Prozent) ausgeschenkt.

Für die musikalische Unterhaltung beim siebten Mostfest Mauchen sorgen auch die Musiker aus Eggingen (im Bild). | Bild: Yvonne Würth

Die Haslach Hallodris aus Lenzkirch sind bereits das dritte Mal in Folge dabei, denn die Besucher des Moschtfäschtes Mauchen waren bislang rundum begeistert und können noch lange nicht genug von den vier Musikern mit Bandleader Markus Winker bekommen, davon sind die Veranstalter überzeugt. Jung und Alt können hier gemeinsam feiern und tanzen.

Der Kürbis ist eines der beiden Wahrzeichen beim Mostfest Mauchen. Denn neben frischem Süßmost und Most steht der Kürbiswettbewerb mit Prämierung der drei schwersten Kürbisse auf dem Plan. Garniert wird das Ganze mit stimmiger musikalischer Unterhaltung und leckerem Essen. | Bild: Thekla Korhummel

Der Sonntag, 15. September, startet mit dem Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Gallus. Die Kinder aus dem Dorf gestalten den Gottesdienst mit. Für die anschließende musikalische Unterhaltung im Rathaus wurden die beiden Musikvereine Epfenhofen sowie Ober-/Unterwangen eingeladen, beides Garanten für zünftige Stimmungsmusik. Auf dem Rathausplatz findet eine Tombola mit regionalen Produkten statt, Kinder dürfen ihren eigenen Süßmost pressen, auch für die Erwachsenen besteht die Möglichkeit, frischen Säßmost mit nach Hause zu nehmen. Außerdem lockt der Kürbiswettbewerb die gelb-orangen Schwergewichte auf den Rathausplatz. Jeder kann teilnehmen, sein Prachtexemplar nach Mauchen bringen und wiegen lassen. Die Züchter der drei schwersten Kürbisse erhalten einen Preis. Für die Kinder gibt es ein Kinderprogramm mit verschiedenen Spielen.