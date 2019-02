von Lucia van Kreuningen

Zur fünften Jahreszeit in Stühlingen gehört auch die traditionelle Frauenfasnacht. Sie wurde wieder zu einem Höhepunkt, auf den die Männer neidisch werden könnten, wenn sie wüssten, wie viel Stimmung im Konradsaal bei der Frauenfasnacht war. Die Herren der Schöpfung sind ja gern einmal der Meinung, dass nur sie so richtig Fasnacht machen können, so stecken in den Hexenmasken in der Regel auch meist Männer. Die Stühlingerinnen bewiesen nun erneut das Gegenteil.

Clowns waren zahlreich vertreten bei der Frauenfasnacht des Sängerbunds Stühlingen und trieben so allerlei Späße mit den Besuchern. | Bild: Lucia van Kreuningen

Die Frauen des Sängerbunds hatten den Konradsaal in ein Zirkuszelt, das "Konradizelt", verwandelt und warteten schon zur Begrüßung mit einer fulminanten Show auf. Da ging es in der Manege rund, die Clowns tanzten, was das Zeug hielt, und machten allerlei Kapriolen, sodass der Zirkusdirektor seine Mühe hatte, die Bande im Zaum zu halten. Der Zirkus Lalala hatte sogar eine große Elefantenparade aufgeboten. Diese war in Reih und Glied angetreten. Dass dabei jede Menge Stimmung aufkam, versteht sich fast von selbst.

Die Grimmelshofener Frauen leisteten mit ihrer Gesangseinlageg einen Beitrag zum Lustigsein. | Bild: Lucia van Kreuningen

Auch für Verpflegung war gesorgt und der Geruch von Popcorn waberte durch das gesamte Zelt. Auch Hochprozentiges wurde gereicht, hatten doch die findigen Aktiven des Sängerbunds für einen Heimbringservice gesorgt. Dieser wurde zu später Stunde gerne, sogar bis nach Bonndorf-Gündelwangen, genutzt. Überhaupt war die Frauenfasnacht wieder gut besucht von vielen Frauen aus der näheren und auch weiteren Umgebung.

Die Blumegger Landfrauen waren fast vollzählig dabei. Sie kamen sogar mit ihrem selbst gebauten eigenen Bus mit dem Kennzeichen WT-LF-50. Damit feierten sie einen Teil ihres 50-jährigen Bestehens. Dieses Alter hinderte sie jedoch nicht daran, mitten durch das Konradizelt zu düsen und kräftig zu rocken. Es wurde auch geschunkelt und getanzt – wenn die Manege, sprich Bühne, mal zu voll war, dann quer durch den Saal. Männer hatten keinen Zutritt. Lediglich Musiker Alex sorgte für Tanzmusik und einen reibungslosen Ablauf der Technik garantierte Andreas – nicht zu vergessen: zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten ein Auge auf die Sicherheit. Zudem gab es auf der Bühne auch lustige Beiträge, die die Bauchmuskeln der Frauen gewaltig strapazierten.