von Yvonne Würth

Die Feuerwehr Schwaningen wird im kommenden Jahr 110 Jahre alt und das wird groß gefeiert: vier Tage lang, vom „Tanz in den Mai“ am Donnerstag, 30. April, bis zum Familientag am Sonntag, 3. Mai, steht das große Festzelt am Ortseingang bereit für zahlreiche Besucher. In den vergangenen Jahren wurde der Festplatz als Abstellplatz genutzt, unter anderem während der Kanalarbeiten 2016. Nun erstrahlt Schwaningen in neuem Glanz, sämtliche Vereine ziehen mit den Feuerwehrkameraden an einem Strang und helfen beim großen Jubiläumsfest.

Die Abteilung Die Freiwillige Feuerwehr Schwaningen besteht aus 24 aktiven Kameraden sowie vier in der Altersabteilung und neun Jugendlichen. Ein Info-Tag für alle freiwilligen Helfer findet vier bis sechs Wochen vor dem Fest statt. Karten gibt es ab Sonntag, 1. Dezember, im Internet (www.feuerwehr-schwaningen.de).