Stühlingen Die Feuerwehrabteilung Mauchen ist stolz auf erfolgreiche Kameraden

Die Feuerwehr Mauchen bilanziert sieben Alarmierungen durch Brandmelder. Die Abteilung erhält demnächst ein neues Fahrzeug. Der Nachwuchs erreicht die Jugendflamme I.

In der Hauptversammlung der Feuerwehr Mauchen blickte Abteilungskommandant Michael Zolg zufrieden auf das vergangene Jahr. Wie Schriftführer Simon Zolg festgehalten hatte, fuhren die Kameraden sieben Mal zum Einsatz aus, den eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Firma Wutal war fünfmal betroffen, zweimal das Pflegeheim Brunnenwiesen und einmal das Krankenhaus Stühlingen. Auch wenn es im Nachhinein seltsam klingt, wegen nicht sachgemäßer Zubereitung von Popcorn, Wasserdampf in der Küche oder einer zu heiß eingestellten Dusche auszurücken, soll der Alarm doch ernst genommen werden, mahnte Gesamtwehrkommandant Rainer Geng: „Brandmeldeanlagen werden dort eingesetzt, wo es sich um viele Gefahren und viele Menschen dreht, also in Firmen und Krankenhäusern. Ich bin jedes Mal sehr froh, dass noch nichts passiert ist.“ Mittelfristig soll es eine „stille Alarmierung“ über Alarmempfänger geben.

Gesamtwehrkommandant Rainer Geng zollte den Mauchener Kameraden seinen Respekt, die beim Dachstuhlbrand in Eggingen anstatt der besser ausgestatteten benachbarten Wehren gerufen wurden: „Die Egginger Wehr hat darauf bestanden, dass Mauchen kommt. Die Chemie stimmt bei euch also auch. Seit Kommandant Hans Jörg Brand angefangen hat, ist die Abteilung stets gewachsen, ihr seid da auf dem richtigen Weg.“

Priorität Eins im städtischen Haushalt in Sachen Feuerwehr ist das Löschfahrzeug für Mauchen. Während es bei der Abteilung Wangen einen Rettungssatz zum Fahrzeug gibt, soll Mauchen mit einer Tragkraftspritze bestückt werden. Geplant sind auch ein Eingangstor und eine Absauganlage, der Zuschuss sei bereits beantragt. Um die Tagesverfügbarkeit zu erhöhen, sollen tagsüber mehrere Abteilungen ausrücken: „Es ist mir noch bei keinem Einsatz bange geworden.“ Mit dem Fahrzeug soll die Abteilung auch mehr gefordert werden.

Für 40 Jahre bei der Feuerwehr erhielten Lothar Keller und Bernhard Rebmann ein Präsent. Die Jugendabteilung mit Kindern aus Mauchen und Eggingen erwarb die Jugendflamme I. Die Lehrgänge Truppmann (Marco Haas) und Funker (Patrick Brand, Dirk Keller) wurden absolviert. Dankesworte überbrachten Kim Huber von der Feuerwehr Eggingen, Bürgermeisterstellvertreter Rüdiger Mayer sowie Ortschaftsrat Dieter Mayer.