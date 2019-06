von Yvonne Würth

Vollzählig begrüßte Abteilungskommandant Kay Böthling seine 24 Kameraden zur Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Eberfingen. Großes Lob gab es vom Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer, denn die Abteilung verfügt lediglich über einen Tragkraftspritzenanhänger, der per Privatauto transportiert wird: „Ihr Eberfinger Kameraden habt nicht nur eine sehr gute Probenstatistik, sondern auch eine sehr hohe Motivation.“

Abteilungskommandant Kay Böthling lässt sich für die Proben regelmäßig etwas Neues einfallen, außerdem leiht er dafür die Fahrzeuge der benachbarten Abteilung Stühlingen aus. Für die gute Probenbeteiligung (16 Proben) wurden Karl Schanz (immer anwesend) sowie Andreas Eichkorn, Werner Nikeleit und Michael Treyer (alle einmal gefehlt) geehrt.

Bei drei Einsätzen im Berichtsjahr 2018 wurden 138 Stunden geleistet. Im Vergleich: 2017 waren es bei 14 Einsätzen nur 108 Stunden: „Dieses resultiert aus den vielen BMA-Alarmierungen.“ Weitere 89 Stunden wurden geleistet an zwölf Sicherheitsdiensten, sechs Brandwachen und sechs Verkehrsdiensten, bei denen abgesperrt wurde.

Drei Feuerwehrfrauen und 21 Feuerwehrmänner leisten in Eberfingen ihren Dienst an der Allgemeinheit. Ebenso sind acht Jugendliche aus Eberfingen, zwei aus Stühlingen sowie zwei aus Eggingen in der Jugendfeuerwehr Stühlingen-Eberfingen tätig. Dazu vier Kameraden in der Altersabteilung sowie sechs „Sirenenläufer“, wie die Kinderfeuerwehr Eberfingen genannt wird.

Die Abteilung richtete die Hauptversammlung der Gesamtwehr aus und nahm an zwei Proben im Ausrückebereich teil. Außerdem sammelte sie zweimal Schrott und richtete sowohl den Seniorennachmittag als auch das überaus gut besuchte Schlachtfest aus. Insgesamt gab es 59 Termine, denn die Feuerwehrkameraden in Eberfingen bildeten sich weiter. Es gibt einen Zugführer, 22 Truppmänner, 15 Sprechfunker, sieben Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger, sieben Kraftfahrer CE, zwei Gruppenführer, fünf Truppführer, drei Truppfrauen, einen Gerätewart und 17 Motorsägenführer.

Kontakt: Der Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Eberfingen, Kay Böthling, ist zu erreichen unter der Telefonnummer 07744/93 39 22.