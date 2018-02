Stühlingen Die Fasnacht hält Stühlingen schon seit über 250 Jahren auf Trab

Jetzt startet sie, die närrische Zeit mit Häs, Guggenmusiken und bunten Umzügen und schrillen Kostümen. In Stühlingen hat die Fasnacht eine lange Tradition, die mindestens bis ins Jahr 1739 zurückreicht. Von Lumpehansli, Röllis und echten Stühlinger "Urgesteinen".

Vom Lumpehansli zum edlen Plätzlihäs: Fasnacht wurde im vorwiegende katholischen Stühlingen von je her gefeiert, wenn auch aus heutiger Sicht in bescheidenem Maße. Verbürgt reicht die Agenda bis in das Jahr 1739. In den zurückliegenden Jahrzehnten, etwa ab 1960 veränderte sich aber nach und nach das närrische Szenario. Auch für die Fasnacht gilt, dass man mit der Zeit gehen muss, sonst geht man mit der Zeit! "Tradition lebt von Veränderung," das postulierte vor Jahren schon der leider 2014 viel zu früh verstorbene Walter Mahler, damals Vorsitzender der Stadtmusik. Narrenwecker, Röllimusik, Bändeluffhänger, die "16 Zäche," tragen längst zur Vielfalt bei.

Legendär: die Röllis in der Kostümierung als Schlossbeleuchter. Und so entstanden närrische Gruppierungen, die sich quasi selber erfanden. Verschwunden indes sind längst Elferrat und Trommlergarde, letztere passte sowieso nicht zur alemannischen Fasnet. Dafür gibt es die Bunten Abende, bei deren Zustandekommen Claudius und Regine Kemmerich entscheidende Anschubhilfe leisteten. Das Akkordeon-Orchester half dem Hemdglunkiball auf die Beine und der Sängerbund füllte eine närrische Marktlücke mit der Frauenfasnacht.

In dieser Narrensaison startet die Narrenzunft "Hungrige Stühlinger" mit der Wiedereinführung eines Preismaskenballes einen Versuchsballon. Und die "16 Zäche" kümmern sich nicht nur um das Stellen des Narrenbaumes sondern auch um das Fasnachtsfeuer, das alljährlich das Ende der Fasnacht signalisiert. Dies alles gab und gibt der fünften Stühlinger Jahreszeit neuen Schwung und neue Impulse.

Immer wieder tauchten Personen auf, die in den närrischen Annalen ihr Plätzchen fanden: Da ist zum einen "Hakö", alias Hansi Körber, der heute nahezu erblindet in Flensburg seinen Lebensabend verbringt. Oder Fridolin Hensler, damals Lehrer an der Gehörlosenschule, der als wandelnder Schloßturm für Aufsehen sorgte und heute in Stegen bei Freiburg lebt. Oder auch Bernhard Bruder und Fritz Fechtig, Paul Schwengle, Paul Heigl und Hans Kern, Gerhard Isele, Ruth Kehl.

Und immer wieder fanden sich Leute, die sich bereit fanden, das Narrenschiff zu steuern. Verlegt wurde die Umzugsstrecke des Fasnachtsmontagszuges von der Altstadt in die Wutachtalsohle. Verschwunden sind jene Geschäftsleute die am Schmutzigen Donnerstag Gutsele auswarfen und der Musik ein Schnäpsle spendierten. Und wer erinnert sich noch an das Jahr 1990, als die Fasnacht wegen des Golfkrieges ausfiel?

Fasnacht in Stühlingen