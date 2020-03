von Stefan Kech

Seit jeher werden den Menschen Namen angefügt, die auf prägnante Weise ihre Charakteristika beschreiben. Es gab Karl den Kahlen, Ivan den Schrecklichen oder Albrecht den Lahmen. Und es gab Marga, die gute Seele, die auch nach ihrem Tod in Ewattingen unvergessen bleibt.

Bei den ersten drei Genannten handelte es sich um mehr oder minder mächtige Herrscher. Die Vierte fällt aus der Reihe, wenngleich auch sie in gewisser Weise über ein Reich verfügte. Dieses Reich war das Gasthaus „Hirschen“ in Ewattingen, zu dem auch noch eine Landwirtschaft und lange die örtliche Poststelle gehörten. Für viele Jahre „regierte“ Marga Schuler hier gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard über das Geschehen, nachdem sie die Geschäfte von ihren Eltern Maria und Franz-Josef Höfler übernommen hatte. Die Gaststätte war ihre Bestimmung, sie bediente mit mütterlichem Charme und Gelassenheit die Gäste. Jung und alt, wohlgemerkt, da gab es für sie keine Unterschiede. Mit ihrer freundlichen Art sorgte sie für ein angenehmes Ambiente, das alle so an ihr schätzten.

Auch wenn es einmal rustikaler zugehen sollte, beispielsweise an Freitagabenden, als sich 30 oder noch mehr meist junge Gäste zum Feierabendbier trafen, behielt Marga Schuler ihre gemütliche Contenance. Mit einem langgezogenen „Ojeee“ kündigte sie dezenten Protest an, um dann aber doch gleich mit der gut gelaunten Schar herzlich mitzulachen. Keine Frage, sie war über Generationen hinweg die gute Seele des „Hirschen“ in Ewattingen.

Den Ruhestand genoss das Ehepaar Marga und Richard Schuler im neuen Haus, das sie gegenüber dem Gasthaus errichteten. Auch dort war sie der Mittelpunkt. Nach dem Tod ihres Mannes Richard kümmerte sich Tochter Agnes immer mehr um sie, die dort ebenfalls mit ihrer Familie wohnt. Zum Essen ging es lange Jahre über die Straße in den „Hirschen“. Hier hatte Sohn Klaus mittlerweile das Zepter übernommen, der gemeinsam mit Frau Gertrud das Traditionshaus führte.

In den vergangenen Jahren fühlte sich Marga Schuler in der eigenen Wohnung am wohlsten und freute sich über Besuche auch ihrer anderen beiden Söhne Hermann und Christof oder der zehn Enkel und der noch kleinen Urenkel. Ihr fröhliches Gemüt und ihre Großzügigkeit zeichneten sie auch im hohen Alter aus, sie blieb sich treu. So wurde ein Besucher nicht selten erst mit einem kleinen Präsent entlassen: „Agnes, gib ihm doch eine Tafel Schokolade mit“, wies sie dann ihre Tochter an. Hier spielte das Alter der Person ebenfalls keine Rolle, denn bei den Beschenkten konnte es sich auch um Männer jenseits der 50 handeln.

Und gerade diese fühlten sich dann wieder an vergangene Zeiten erinnert, als Marga Schuler die gute Seele des „Hirschen“ war. Bis kurz vor ihrem Tod war die ehemalige Vollblut-Wirtin geistig rege, dank Rollator klappte es auch einigermaßen und mit Unterstützung, sich durch die Wohnung zu bewegen. Nach kurzer und schwerer Krankheit starb Marga Schuler im Alter von 93 Jahren. Sie bleibt unvergessen.