Stühlingen Die Blumegger erhalten bei der Bürgerversammlung Informationen zu zahlreichen Themen

Die Bürgerversammlung bringt die Blum­egger Einwohner auf den neusten Stand, was Themen aus der Stadt Stühlingen betrifft. Das Ehrenamt im Ortsteil erhält ein besonderes Lob.

Zur Bürgerversammlung hatten sich zahlreiche Blumegger im Gemeindehaus eingefunden. Ortsvorsteher Gerd Müller, Bürgermeister Joachim Burger und Stühlingens Forstrevierleiter Bernd Bottler hatten die aktuellen Daten mitgebracht und standen im Anschluss Rede und Antwort.

Ortsvorsteher Gerd Müller berichtete vom Rückgang der Einwohnerzahl um fünf auf 226. Die Feldwegemittel wurden 2016 und werden 2018 wieder genutzt inklusive der aufgesparten Mittel von 2017. Herbert Frei und Jakob Hepting vom Sportverein erhielten Dankesworte für die Arbeiten an Bolzplatz und Ballfangnetz. Ebenso gab es Dankesworte für die Maler der Brüstungsplatten, die seit dem vergangenen Frühling das Gemeindehaus zieren.

Eine neue Wasserleitung zum Friedhof samt Leerrohren für Strom wurde gelegt. Geld für den angeforderten Zaun um den Spielplatz sowie für das Blumenbeet auf dem Dorfplatz wurde bereitgestellt. Der Ortschaftsrat schlug vor, eine Tischtennisplatte aufzustellen. Da die Eltern bereits mehrfach den Altglascontainer betreuten, um den Spielplatz scherbenfrei zu halten, regte Ortsvorsteher Gerd Müller an, dass sie dies regelmäßig machen könnten.

Bürgermeister Joachim Burger betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts, das in Blumegg mit den Vereinen besonders stark vertreten sei. Der erfolgreiche JA-Verein Mauchen soll weiter gestärkt werden, Paten in den Ortsteilen werden gesucht, die die Nachbarschaftshilfe unterstützen. Die neue Familienbeauftragte der Stadt, Andrea Barth, hat ihren Dienst aufgenommen. Neben allgemeinen Informationen zu familienrelevanten Themen ist sie auch die Anlaufstelle für Familien in schwierigen Situationen und kann neben kostenlosen, vertraulichen Beratungen auch Hilfsangebote in Notlagen vermitteln.

In Sachen Breitband und ZIS-Glasfasernetz ist Blumegg erst 2020 an der Reihe. Auf die Nachfrage des Ortsvorstehers bestätigte der Bürgermeister, dass die Kosten für Frühbucher – 600 oder 950 Euro (ohne Eigenleistungen) – jetzt nicht mehr gelten; momentan könne für 1300 oder 1650 Euro ein Hausanschluss beantragt werden. Kostenloses öffentliches WLAN wird künftig um das Bürgerhaus möglich sein.

Das Thema der Wassernutzung auf dem Blumegger Sportplatz wird in einer der nächsten Ortschaftsratssitzungen angesprochen. Die Verschlechterung des Nitratgehalts der Quelle im Nussbachtal trotz Maßnahmen müsse ebenfalls angegangen werden. Mit durchschnittlich 42,3 Milligramm pro Liter liege sie deutlich über dem Grenzwert. Revierleiter Bernd Bottler betonte die Naturverjüngung als wesentlich für die Klimaentwicklung. Die Fichte mit ihren flachgründigen Wurzeln leide unter der nachweislich um einen Grad gestiegenen Klimaerwärmung im oberen Wutachtal der vergangenen 20 Jahre. Auch die Population des Borkenkäfers steige weiter an: „Der Käfer feiert fröhliche Urstände.“ Dies habe zu erheblichen Verlusten geführt.