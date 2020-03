von Yvonne Würth

Die Pfarrgemeinde Bettmaringen rüstet sich derzeit für das anstehende Patrozinium zu Ehren ihres Kirchenpatrons St. Fridolin. Dieses wird am Sonntag, 8. März, mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr gefeiert. Die musikalische Umrahmung gestaltet der Musikverein Bettmaringen mit Dirigentin Elisabeth Regensburg. Nach dem Gottesdienst findet bei geeignetem Wetter ein Platzkonzert statt. Am Nachmittag ab 14 Uhr sind sämtliche älteren Bürger im Rahmen des Seniorenmittags in das Gemeindehaus Bettmaringen zu Kaffee, Kuchen und Unterhaltungsprogramm eingeladen.

Von St. Georg zu St. Fridolin: Während im Dorfwappen von Bettmaringen der heilige Georg dargestellt ist, feiert die Kirchengemeinde beim Patrozinium den heiligen Fridolin. Dies liegt daran, dass die Kirche zu Beginn den legendären christlichen heiligen Georg verehrte. Dieser Märtyrer und Nothelfer wurde Drachentöter genannt und war im Jahr 303 gestorben. Der Überlieferung zufolge litt er zu Beginn der Christenverfolgung unter Diokletian (284 bis 305) ein Martyrium. In den orthodoxen Kirchen wird er als Groß- beziehungsweise Erzmärtyrer verehrt.

Im Jahr 1785 wurde der Kirchenpatron allerdings gewechselt. Fürstabt Martin Gerbert nahm die Umbenennung vor und schenkte der Kirchengemeinde Reliquien, die Kirche wurde dem heiligen Fridolin von Säckingen geweiht und seither wird dieser Patron verehrt. In Irland geboren und 538 im Kloster Säckingen gestorben, war Fridolin von Säckingen ein Glaubensbote am Oberrhein und Gründungsabt eines Doppelklosters, der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird. Der Schweizer Kanton Glarus führt den Heiligen auf dem Wappen.