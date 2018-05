Stühlingen Die Autowerkstatt als ungewohnter Konzertsaal erweist sich für den Sängerbund Stühlingen als geglücktes Experiment

Der Sängerbund Stühlingen gab sein Frühlingskonzert in der Werkstatthalle des Autohauses Amann. Die Akustik dort war wider Erwarten gut. Auch Ehrungen für langjährige Sänger standen auf dem Programm.

„Experiment gelungen“, das kann man sagen, nachdem das Konzert des Stühlinger Sängerbunds erstmals dort stattfand, wo sonst Öl- und Reifenwechsel, TÜV-Abnahmen und Ähnliches stattfinden. Schauplatz war die Werkstatthalle des Autohauses Amann, dessen Besitzer Gerhard Tröndle das Areal zur Verfügung gestellt hatte. Die Akustik war wider Erwarten gut. Wie es gelang, den Ölgeruch zu eliminieren, bleibt ein Geheimnis.

Einmal mehr zeigten die Sänger sich von ihrer kreativen Seite. Die Chormitglieder hatten sich ins Zeug gelegt, um den Raum mit Kirschblüten, Flieder und Autoreifen zu dekorieren. Das Konzert war auf das Thema „Frühlingserwachen“ abgestimmt. Fröhliche und romantische Lieder bestimmten das abwechslungsreiche Repertoire.

Die Freude am Singen war unüberhörbar und zog sich als roter Faden durch den Abend. In Erinnerung an den verstorbenen Sänger Raffael Fulginiti erklang dessen Lieblingsmelodie „O Sole Mio“. Als Kontrast offerierte der Gastchor Singkreis Randental einen viersprachigen melodischen Rundgang durch die Alpenrepublik, teilweise in Schweizer Dialekt. In hübschen Trachten bot der Singkreis Randental auch etwas fürs Auge. Viel Beifall erntete auch das Vokalensemble Soundstark. 14 Sänger, die die besondere Freude am Singen verbindet, treffen sich außerhalb der üblichen Chorproben, um neue musikalische Akzente zu setzen.

Die Begleitung am Keyboard war Franziska Süß anvertraut, die ihre Aufgabe perfekt meisterte. Das Publikum sparte nicht mit Beifall. Mit den Zugaben „Lollipop“ und „Good Nigth Sweetheart“ klang das Konzert aus. Gedankt wurde speziell Franziska Süß und Chorleiter Reinhard Süß, der seit fünf Jahren die Sänger dirigiert. Ebenso Arnfried Winterhalder, der versiert durch das Programm führte.

Für 40 Jahre Chorgesang wurde Monika Scheuble ausgezeichnet. Sie sang früher in Hochsal und Maximiliansau. Seit 32 Jahren zählt sie mit ihrer Altstimme zum verlässlichen Stammpersonal des Sängerbunds. Besonders willkommen geheißen wurde die frühere Sängerin Lilo Salzmann, mit fast 91 Jahren wohl die älteste Besucherin. Vorsitzende Christine Pflanzl bedankte sich beim Singkreis Randental, dessen Chorleiterin Ruth Vogelsanger und der Vorsitzenden Trudi Vogelsanger. Mit dem Gastauftritt ließ man alte freundschaftliche Bande wieder aufleben.