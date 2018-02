Stühlingen Die Ausbildung der Jugend ist ein Schwerpunkt der Stadtmusik Stühlingen

Die Stadtmusik Stühlingen kümmert sich engagiert um den Nachwuchs. Dirigent Tim Barth ermahnt die erwachsene Orchestermitglieder zu mehr Probenfleiß und Konzentration.

Die Stadtmusik Stühlingen setzt auf gute Ausbildung des Nachwuchses. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Das Konzept sieht zum Einen die musikalische Früherziehung vor, bei der die ersten Grundlagen für ein Instrument gelegt werden, zum Anderen die Ausbildung an verschiedenen Holz- oder Blechblasinstrumenten. Das Ganze findet in Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald, dem Musikverein Eberfingen und den Ausbildern Yvonne Würth, Max Binder und Boris Stoll statt.

Der Erfolg zeigte sich 2017 darin, dass drei Jungmusiker Leistungsabzeichen erreichten. Beirat Thomas Groß berichtete, dass Nikolai Lasarzick das silberne sowie Hanna Neukum und Philip Sadrina das bronzene Abzeichen erreichten. Auch im kommenden Jahr werden wieder fünf von den 13 Zöglingen das Juniorabzeichen anstreben. Thomas Groß dankte der Realschule für die Nutzung der Räume für den Unterricht.

Auch die Erwachsenen waren nicht untätig. Der Vorsitzende Julian Mäntele berichtete von einem erfolgreichen Jahr. Im Vordergrund stand das erfolgreiche und unterhaltsame Neujahrskonzert, bei dem Dirigent Tim Barth „das richtige Händle“ bewiesen habe. Einen Wunsch äußerte der Dirigent jedoch an in der Versammlung. Er wünsche sich, dass die Stadtmusik „auch im Sommer mehr Präsenz zeigen würde“. Was dem Dirigenten noch wichtig war, ist, dass er zusammen mit den Musikern weiterhin „coole“ Musik machen wolle und dass es allen Beteiligten Spaß machen soll.

Den Probenbesuch von 73,4 Prozent wünschte er, zu erhöhen, und vor allem solle mehr Konzentration bei den Proben dabei sein. Diese Wuschpunkte werde Tim Barth in eine Liste fassen, die im Probelokal ausgehängt wird. Beste Probenbesucher waren Melanie Haid, Gerrit Hupfer und Julian Mäntele. Wie die Vorsitzende Marianne Würth festgehalten hatte, gab es bei den Aktiven der Stadtmusik im vergangenen Jahr 21 Auftritte, die zum Teil als Gesamtorchester und zum Teil in kleineren Gruppen stattgefunden haben.

Der Kassenbericht von Sylvia Schupp fiel positiv aus, doch wies die Kassiererin darauf hin, dass einige Investitionen bei Uniformen und Instrumenten anstehen werden. Die Anschaffung eines Kinderwaldhorns stehe ebenfalls im Raum, da bereits ein Zögling Interesse an dem derartigen Instrument gezeigt habe.