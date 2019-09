von Yvonne Würth

In Schwaningen sind die Weichen neu gestellt worden. In der ersten Sitzung des Ortschaftsrats nach der Konsituierung wurden die administrativen Aufgaben neu verteilt. Auch der Haushalt 2020 sowie mittelfristige Vorhaben standen erneut auf der Tagesordnung.

Bis auf Frank Steiß, Ortschaftsrat seit zehn Jahren, ist das Gremium im Mai neu besetzt worden, die vier Männer sind bei der CDU, die beiden Frauen bei den Freien Wählern. Ortsvorsteher und Jurist Uwe Kredig führte geduldig durch die Sitzung, nachdem er Informationsmaterial für die neuen Ortschaftsräte verteilt und auf die Internetseite der Stadt Stühlingen verwiesen hatte, in der die Gemeindeordnung und ähnliches Grundlagenwissen zu finden sind.

Priorität eins für den Haushalt 2020 hat der Friedhof. Nach einer Aufräum­aktion und der Suche nach einem Zuständigen, der sich um den Friedhof kümmert, möchte Kredig den Friedhof umgestalten. Ursprünglich war die Anlage gemeinsam für Schwaningen sowie Ober- und Unterwangen angedacht und wurde entsprechend groß angelegt. Nun erschwert die Größe die Pflege.

Außerdem sollen 6000 Euro für den Ehrenbach eingeplant werden. Auf Höhe des Hauses Marber soll eine Bucht ausgebaggert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung steht das Baugebiet. Dies stieß auf Unmut bei Ortschaftsrätin Irmgard Folts, die das Baugebiet auf als Priorität eins gesehen hätte. In der Diskussion wurde ersichtlich, dass Ortschaftsrat Frank Steiß die Voraussetzungen und Schritte für ein neues Baugebiet kennt, während Ortschaftsrätin Irmgard Folts das Dorf so genau kennt wie ihre Westentasche. Es müssten zuerst Baulücken geschlossen werden. Die Feldwegemittel werden für löchrige Straßen verwendet.

Irmgard Folts wird das Protokoll der Sitzungen führen, Frank Steiß ist Ansprechpartner in Sachen Feuerwehr. Die Aufgaben von Heiko Stritt im Bürgerhaus sollen erweitert werden und auch die Verwaltung beinhalten, über eine Entlohnung wird noch verhandelt. Die frühere Ortschaftsrätin Lisbeth Marber gibt die Pflege der Dobelhütte ab, kümmert sich aber weiter um das Bushäuschen: „Ein dickes, fettes Kompliment an Familie Marber für die Pflege der Dobelhütte, alles 1-A gepflegt“, bedankte sich Irmgard Folts. Frank Steiß schlug vor, einen Obolus für die Dobelhütte auszusetzen. Gebhard Wührl kümmert sich um die drei Dorfbrunnen. Den Martinsbrunnen und den Brunnen in der Hofwies putzt er alle drei Wochen. Doch der Schwanenbrunnen verschmutzt innerhalb weniger Tage. Diesen möchte er gerne abgeben ab nächstem Sommer und bat den Rat, jemanden dafür zu finden.