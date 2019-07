So viel Beifall gibt es selten in einer Sitzung des Gemeinderates. Die Tagung stand ganz im Zeichen von Abschied und Neuverpflichtung der am 26. Mai gewählten Ratsmitglieder. Damit jeder der acht Neuen seinen Platz finden konnte, hatte die Verwaltung Namensschilder vorbereitet. „Das kommunalpolitische Engagement, ist eines der intensivsten Ehrenämter überhaupt. Eine Bewerbung um einen Sitz im Gemeinderat bedeutet damit ein hohes Maß an Gemeinsinn“, betonte Bürgermeister Joachim Burger in seiner Ansprache.

„Sie werden überrascht sein, wie schnell sich Ihr Terminkalender füllt“, meinte der Verwaltungschef in Richtung der neuen Räte. Er wies darauf hin, dass ihre Entscheidungen die Zukunftsfähigkeit der Stadt beeinflussen. Sie sollen deshalb gut vorbereitet, besprochen und abgewogen werden. Nur so könnten sie die gefassten Beschlüsse erklären und nach außen vertreten, denn die würden nicht immer bei allen Bürgern auf Zustimmung stoßen. „Man muss auch etwas aushalten können“, so sein Rat. Für die Beratungen im Gremium wünschte er sich einen fairen Umgang miteinander und Toleranz gegenüber anderen Meinungen.

Fünf Frauen und 13 Männer

Die Legislaturperiode des nun verpflichteten Gremiums dauert bis 2024. Ihm gehören 18 Mitglieder an, davon sind fünf Frauen und 13 Männer. Der Frauenanteil liegt somit bei knapp 28 Prozent. „Das ist noch steigerungsfähig“, merkte Burger an. Wegen der hohen Anzahl von neuen Mitgliedern im Gremium regte der Rathauschef an, sich in den Fraktionen Gedanken über Patenschaften für die neuen Räte zu machen. Die Verwaltung möchte in einer Klausurtagung am 12. Oktober ihren Beitrag dazu leisten, dass die noch unerfahrenen Mitglieder „das passende Handwerkszeug“ vermittelt bekommen.

Gleich in der ersten Sitzung musste das Gremium die Bürgermeisterstellvertreter wählen. Zur ersten Stellvertreterin wurde Marianne Würth (FW) ebenso einstimmig gewählt, wie als zweiter Stellvertreter Rüdiger Mayer. Die im Rat vertretenen Fraktionen hatten im Vorfeld auf dem Wege der Einigung diese Vorschläge unterbreitet.

Mit Leidenschaft und Augenmaß

Vor der Verpflichtung des neuen, stand die Verabschiedung der bisherigen Ratsmitglieder. Burger verglich Kommunalpolitik in seiner kleinen Dankesrede mit einem Zitat des Soziologen Max Weber: „Politik bedeutet ein starkes und langsames Durchbohren von dicken Brettern mit Leidenschaft und Außenmaß zugleich.“ So hätten es wohl auch die nun aus dem Gremium ausscheidenden Gemeinderäte gesehen, die ihre Entscheidungen „zum Wohl unserer Stadt und der Bürger“ getroffen hätten. Damit hätten sie den Standort Stühlingen nachhaltig gestärkt.

