von Yvonne Würth

Zur fünften Ortschaftsratssitzung des Jahres mit Verabschiedung der scheidenden Ortschaftsräte und Konstituierung der neu gewählten Ortschaftsräte begrüßte Ortsvorsteherin Gaby Fischer die Anwesenden, darunter Bürgermeister Joachim Burger und Gemeinderat Peter Frey.

Neue Sitzverteilung

Gab es bei den Vorwahlen 2014 noch je vier Sitze für Freie Wähler und Bürgerblock Weizen (BBW, seit 1999), sind es nun nur noch drei Sitze für BBW und damit insgesamt sieben im großen Ortsteil Weizen, während die anderen Ortsteile je sechs Sitze im Ortschaftsrat haben. In den Vorjahren waren in Weizen die Freien Wähler mit fünf Sitzen (1994 und 1999) noch stärker vertreten gewesen, während der Bürgerblock 1999 drei Stimmen hatte. 1994 waren die Mitglieder des späteren Bürgerblocks Weizen in der Partei CDU aufgestellt worden und hatten ebenfalls drei Stimmen.

Zusätzlich zur Ortsvorsteherin Gaby Fischer kam mit Kathrin Schelble (beide FW) eine weitere Frau neu hinzu. Per Akklamation wurde Gaby Fischer erneut zur Ortsvorsteherin gewählt. Damit bleibt sie die erste Ortsvorsteherin in Weizen und Nachfolgerin von Bürgermeister und Ortsvorsteher Robert Schalk.

Der Ortschaftsrat Weizen besteht künftig aus der wiedergewählten Ortsvorsteherin Gaby Fischer (OV seit 1999, OR seit 1994), dem wiedergewählten neuen Stellvertreter Markus Isele (seit 2014) sowie Maximilian Handke (seit 1999) und Kathrin Schelble (neu, alle FW) außerdem Alexander Grüninger (seit 1994), Jürgen Schönle (seit 2014) und Denis Baschnagel (seit 2014, alle BBW).

Verabschiedung zweier Räte

Nicht mehr zur Wahl waren Tobias Held (FW) nach zehn Jahren und der stellvertretende Ortsvorsteher Andreas Frey (BBW) nach 20 Jahren angetreten. Sie wurden feierlich verabschiedet. „Ihr wart beide sehr kritische und sehr konstruktive Mitglieder. Wir haben immer an einem Strang gezogen, es waren immer gute Sitzungen. Ich lasse euch nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen“, bedankte sich Ortsvorsteherin Gaby Fischer bei den beiden und gab einen Rückblick, was in den vergangenen zwanzig Jahren erreicht wurde.