von Yvonne Würth

Für die interessierten „Noch-Nicht-Mitglieder“ ist auf der Stühlinger Tennis-Anlage das Tennis-Grümpelturnier des Tennisclubs Blau-Weiß Stühlingen ausgetragen worden. Dabei kämpften 19 Teams mit 38 Spielern um den „goldenen Umberto.“ Aus drei Gruppen (jeder gegen jeden) kamen jeweils die zwei Besten ins Viertelfinale. Hier wurde im K.-o.-Modus weitergespielt.

Mit 19 Teams und 38 Spielern wurde auf der Tennisanlage des Tennisclubs Blau-Weiß Stühlingen das Grümpelturnier ausgetragen. | Bild: Verein

Das Halbfinale gewannen „Dick & Doof“ mit Ronny Lizurek und Matze Blattert gegen „mein Lieblings­team“ mit Katrin Böhler und Bruno Böhler sowie „The Line Kings“ mit Bianca und Hansi Reich gegen die „Netzblocker“ Christine Eisele und Daniel Kaiser. Im Finale haben dann „Dick & Doof“ mit einem 6:3 gegen „The Line Kings“ ein weiteres Mal das Turnier für sich entschieden. Vorsitzender Andreas Apruzzese sagte: „Wir möchten den Siegern, aber auch allen Besiegten für ein überragendes Turnier danken und hoffen auf eure Teilnahme beim Tennis-Grümpelturnier am 18. Juli 2020. Vielen Dank auch an alle Zuschauer für ihr Kommen und vor allem allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz an diesem tollen Turniertag (und -nacht).“

Neue Kurse

Die neuen Kurse finden ab September statt. Bereits am Montag, 2. September war ein kostenloser Schnupperkurs von 18.30 bis 19.30 Uhr für alle, die fit werden oder fit bleiben wollen. Cardio-Tennis gibt es immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr an fünf Terminen von 9. September bis 7. Oktober auf dem Tennisplatz Stühlingen. Auch hier ist Tenniserfahrung keine Voraussetzung. Der Kurs kostet 40 Euro, Mitglieder erhalten 20 Prozent Ermäßigung.

Ballschule

Die Ballschule bietet Winterkurse immer donnerstags außerhalb der Schulferien 15-mal ab 26. September. Drei- bis Vierjährige können in die Mini-Ballschule von 15.45 bis 16.30 Uhr, Fünf- bis Siebenjährige in die Bambini-Ballschule von 16.35 bis 17.20 Uhr in die Stadthalle Stühlingen kommen. Der Kurs kostet 75 Euro, zehn Prozent Kursrabatt gibt es für jedes weitere Geschwisterkind sowie für Mitglieder des Tennisclubs Stühlingen. Der erste Termin ist ein Schnuppertermin. Anmeldungen und Infos im Internet (www.ballschule-stuehlingen.de) sowie beim Vorsitzenden und Kursleiter Andreas Apruzzese unter Telefon 0152/21 55 30 55.

Feste Spieler gesucht

Für die kommende Sommersaison werden jugendliche Mannschaftsspieler gesucht. Jugendwart Heiko Güntert freut sich über Anmeldungen per E-Mail (heiko@tc-stuehlingen.de) sowie unter Telefon 0151/21 00 79 40. Erwachsene Mannschaftsspieler in den Bereichen Herren I und II sowie Damen, Herren 40, Damen 40 sowie Herren 50 und Damen 50 können sich bei Sportwart Michael Misseler für die kommende Sommersaison anmelden (E-Mail: internationaltennis@hotmail.com oder unter Telefon 0157/73 87 37 53.