Stühlingen Der Stühlinger Martinimarkt steht vor dem Aus

Bürgermeister Joachim Burger gibt bekannt, dass der Stühlinger Martinimarkt dieses Jahr ausfällt. Ideen zur Rettung stoßen im Gemeinderat auf Skepsis.

War das der Todesstoß für den Stühlinger Martinimarkt? Bürgermeister Joachim Burger gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass 2018 der Martinimarkt ausfallen werde – obwohl sich zur Rettung des Traditionsmarkts ein Ausschuss gebildet hatte. Doch alle Maßnahmen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Der Verzicht auf Standgebühr, die Verlegung von Montag auf Samstag und zahlreiche Apelle an die Bevölkerung blieben erfolglos. Auch Marktbeschicker blieben nach und nach weg. Es gelang auch nicht, ein attraktiveres Angebot an Waren nach Stühlingen zu holen. Dass es beim Martinimarkt 2017 pausenlos regnete, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Mit dem letzten in Stühlingen verbliebenen Jahrmarkt verbindet sich ein trauriges Kapitel jüngerer Stadtgeschichte. Nach dem Krieg gab es jährlich noch mehrere Märkte, die auch als Viehmärkte deklariert waren. Besonders Ferkel wurden gehandelt. Das ist längst vorbei. Es war früher auch selbstverständlich, dass die Stühlinger Handwerker und Geschäftsleute ihre Mitarbeiter am Martinimarkt zu „Brotwurscht und Surkrut“ in eines der Gasthäuser, „Krone“ oder „Rebstock“, einluden. Alteingesessene gingen bereits zum Mittagessen auf den Markt und man deckte sich auch mit allerlei Nützlichem oder Schnickschnack ein. Das Einzige, was in jüngerer Zeit gut angenommen wurde, war der St. Martinsgottesdienst in der Klosterkirche, nach dem es frisch gebackene Martinsmännle für alle Kinder aus der Stadt gab.

Manche plädieren dafür, den Martinimarkt versuchsweise in die Unterstadt zu verlegen. Eine Idee, die bei den Traditionalisten gar nicht gut ankommt. Sie sind der Meinung, dass der Martinimarkt zum Städtle, also rauf in die Altstadt gehört.

Auch die vorgeschlagene Idee, dass der Martinimarkt im Zuge der Altstadtsanierung wieder neu belebt werden könnte, stieß am Montag auf große Skepsis. Denn wann die Altstadtsanierung überhaupt in die Gänge kommt, steht derzeit in den Sternen. Der Stühlinger Heimatpoet Hans Martin Grüninger hat dem Martinimarkt zehn ganz zauberhafte Verse voller Poesie gewidmet, nachzulesen im Stühlinger Heimatbuch von Gustav Häusler.