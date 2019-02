von Lucia van Kreuningen

Eine schwierige Aufgabe müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stühlingen in diesem Jahr lösen, Gerhard Pfeifer, Abteilungskommandant in Grimmelshofen und gleichzeitig Gesamtwehrkommandant, hat bei der Hauptversammlung in einer eindrucksvollen Rede seinen Rücktritt angekündigt.

Dass zur Hauptversammlung auch Bürgermeister Joachim Burger gekommen war, erstaunte die fast vollzählig anwesenden Kameraden. Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer hatte nach dem unerwarteten frühen Tod des Gesamtwehrkommandanten Rainer Geng als sein Stellvertreter einen, wie Burger es ausdrückte, „Riesenanteil“ von dessen Verantwortung und Arbeit zusätzlich zu den Aufgaben der Leitung der Grimmelshofener Wehr übernommen. „Es ist nicht selbstverständlich, wir haben es dann geschafft, Benjamin Schrader und nochmals zwei Leute dazu zu holen, aber er macht die Hauptarbeit und das war gut so."

Stühlingen Die Feuerwehr Stühlingen erweist ihrem Kommandanten Rainer Geng die letzte Ehre Das könnte Sie auch interessieren

Burger sagte, er würde sich freuen, wenn sich Gerhard Pfeifer bereit erklären würde, die Verantwortung weiter zu übernehmen. "Die Wehr der Stadt Stühlingen mit den Ortsteilen umfasst 256 aktive Kameraden, dazu kommen natürlich noch die Senioren und die Jugendfeuerwehrleute, das sind mehr als 300 Feuerwehrkameraden, die geführt werden müssen, da brauchen wir eine starke Führungsmannschaft und da gilt es, besonders bei der Hauptversammlung am 6. April, das Vertrauen zu zeigen. Wir haben große Aufgaben vor uns“, appellierte Burger an die Kameraden.

Pfeifer blickte auf neun Einsätze, davon zwei Brandeinsätze und sieben technische Hilfen, zurück. Die Brandeinsätze waren ein Carportbrand, der sich zu einem Gebäudebrand der Kategorie drei entwickelt hatte, und ein Fehlalarm, eine unklare Rauchentwicklung, die zwischen Grimmelshofen und Weizen auf der B 314 gemeldet worden war. Dazu kommen Verkehrsunfälle auf der B 314, bei denen eingeklemmte Personen befreit werden mussten, und ein Erdrutsch auf der B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen.

Stühlingen Stühlingen trauert um Rainer Geng Das könnte Sie auch interessieren

Das vergangene Jahr war, so Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer, auch ein Jahr der Arbeit und der Kameradschaft. Die Grimmelshofener Kameraden haben den Container, der im Schulzentrum in Stühlingen nicht mehr benötigt wird, abgebaut und in Grimmelshofen wieder aufgebaut. Er soll künftig als Umkleide für die Grimmelshofner Kameraden dienen. Die Arbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen, sollen jedoch noch vor Fasnacht beendet werden. Für die Kameradschaftspflege sorgte ein zweitägiger Ausflug nach Ulm. Dort wurde das Magiruswerk besichtigt, was überwältigende Eindrücke hinterlassen habe. Pfeifer merkte an: "Ich habe mich wie die Ehefrau gefühlt, die von ihrem Mann zum Shoppen geschickt wurde, aber die Kreditkarte zu Hause lassen musste. Vielleicht geben Sie, Herr Bürgermeister, uns bei unserem nächsten Ausflug zu einem Fahrzeughersteller einfach einen Blankoscheck mit und ich verspreche ihnen dafür ein schönes neues Feuerwehrfahrzeug.“

Stühlingen Einsätze mit Nervenkitzel: Rettungskräfte arbeiten bei der Herbstabschlussprobe der Feuerwehr in Grimmelshofen Hand in Hand Das könnte Sie auch interessieren

Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser sagte: „Das kann uns mit Stolz erfüllen, wenn wir betrachten, in wie vielen Jahrzehnten die Abteilung Grimmelshofen in Sachen Feuerwehr hervorragende Arbeit leistet, im ganzen Landkreis ist die Ära Müller in aller Munde gewesen, dann ist die Wehr weitergeführt worden von Harald Blattert, der genau dieselbe positive Arbeit geleistet hat, dann ist Gerhard Pfeifer gekommen und hat das genauso weitergeführt. Wir hatten schon immer eine schlagkräftige Wehr und jetzt dürfen wir sogar von Grimmelshofen den Gesamtwehrkommandanten stellen, das ist eine einzigartige Situation und die erfüllt mich persönlich mit Stolz." Pfeifer blickte ebenfalls zurück und bedankte sich bei den Kameraden für ihren Einsatz. Doch er merkte an: „Für mich ist die Zeit gekommen, um zu sagen, es geht nicht mehr. Wenn ich diese Arbeit bis zum nächsten Frühjahr mache, dann habe ich das 15 Jahre gemacht. Ich möchte ausdrücklich betonen, ich habe keinen einzigen Tag bereut, dass ich das gemacht habe und wenn ich das alle Revue passieren lasse, muss ich sagen, das erfüllt mich mit Stolz, dass ich das machen durfte. Ich mache dieses Arbeitsjahr noch fertig, doch dann muss eine andere Lösung her. Ich bedanke mich bei allen, die mich in den vielen Jahren unterstützt haben.“