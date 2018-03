Stühlingen Der Schwarzwaldverein Stühlingen hat viel mehr zu bieten als Wanderungen

Der Schwarzwaldverein Stühlingen bietet viele Aktivitäten an, kümmert sich um die Natur, hält Wege in Schuss und gestaltet Ausstellungen.

Ein großes Lob erhielten die Aktiven des Schwarzwaldvereins Stühlingen bei der Hauptversammlung von Bürgermeisters Joachim Burger. „Wir haben hier in Stühlingen einen Verein, deren Aktivitäten sich nicht nur in Stühlingen bewegen, sondern auch in den Ortsteilen und bis hinüber in die schweizer Nachbarschaft. Da ist eine Dynamik und ein Engagement drin, das kann man nicht hoch genug schätzen und ich ziehe hier symbolisch den Hut vor allem, was Sie dabei bewerkstelligen.“

Die Berichte der Abteilungen zeigten die bunte Vielfalt von Aktivitäten. So wurden im vergangenen Jahr 1025 Kilometer zu Fuß erwandert. Dies ging aus dem Bericht der Vorsitzenden für Wandern, Veronika Keller, hervor. Dabei waren zehn Mittwochswanderungen, die noch von Erika Scheuch geleitet worden waren. Hinzu kamen die sechs Feierabendspaziergänge, die sich auf das Buch von Emil Kümmerle bezogen. Dabei galt es, die Orte zu finden, die mit ihren Geschichten aus der heimischen Sagenwelt die Spaziergänger zusätzlich unterhielten.

Auch Bootsfahrten auf dem Rhein waren gut besucht, es wurden Fahrten zu Ausstellungen unternommen und es gab Vorträge in der Schür. Ganz großes Augenmerk lag beim Naturschutz. Ein großer Erfolg war wieder die Ausstellung in der Schür mit dem Thema "Das Leben ist (k)ein Kinderspiel". Diese war nicht nur von Erwachsenen gut besucht, 14 Schulklassen aus fast dem gesamten Kreis interessierten sich für den Alltag der Großeltern.

Die Mitglieder des Schwarzwaldvereins sehen sich „als Botschafter Stühlingens“, wie die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz festgehalten hatte. Dies zeigte sich auch darin, dass eine Wandergruppe aus der Partnerstadt Bellême in Stühlingen war und man sich gemeinsam auf vier Touren rund um Stühlingen aufgemacht hatte. Doch es gab auch viel Arbeit für die Aktiven. Gerhard Kehl berichtete von 1780 Stunden, die die freiwilligen Helfer in den Wutachflühen und bei den Wanderwegen geleistet hatten. Erfreut berichtete Kehl auch, dass bei einzelnen Biotoppflegeeinsätzen sogar Maschinen eingesetzt werden konnten. Jedoch: „Auch maschinell geht nichts ohne Schweiß, es geht nur schneller“, war sein Fazit.