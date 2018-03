Stühlingen Der Sängerbund Stühlingen arbeitet unkonventionell und gibt sein Konzert im Autohaus

Der Sängerbund Stühlingen gibt sein Frühlingskonzert in der Werkstatthalle des Autohauses Tröndle, Werkstattinhaber Gerhard Tröndle ist selbst aktiv im Sängerbund. Das 25-köpfige Ensemble hat bereits acht Ehrenmitglieder, ein neuntes kommt bald dazu.

Der Stühlinger Sängerbund geht unkonventionelle Wege. So findet das Frühlingskonzert am Samstag, 28. April, nicht im Konradsaal, sondern in der Werkstatthalle des Autohauses Tröndle statt. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass sich der Sängerbund 500 Euro Saalmiete spart. Werkstattinhaber Gerhard Tröndle ist selbst aktiv im Sängerbund.

Beitragserhöhung

Bei der Hauptversammlung bedankte sich Vorsitzende Christine Pflanzl bei Bürgermeister Joachim Burger für die kostenlose Überlassung des Probelokals, das der Verein in ein ansprechendes Domizil verwandelt hat. Beschlossen wurde die Erhöhung des Mitgliederbeitrags von 20 auf 40 Euro für die Aktiven.

Ehrenmitglieder

Acht Mitgliedern der 25-köpfigen Sängerfamilie wurde die Ehrenmitgliedschaft zugesprochen. Das neunte Ehrenmitglied wird Monika Scheuble sein, die diese Auszeichnung beim nächsten Verbandstermin erhält.

Wahlsystem wird umgestellt

Die zukünftigen Wahlen werden im rollierenden System durchgeführt, damit im Fall des Falles nicht zu viele vakante Ämter zeitgleich zu besetzen sind. Bürgermeister Jochim Burger lobte das „schöne Miteinander“ des Chors. Er wies darauf hin, dass die Stühlinger Vereine sich auch nach außen hin positiv für Stühlingen darstellen: „Es gibt keine besseren Werbeträger.“

Neumitglied organisiert Ausflug

Neumitglied Arnfried Winterhalter wird den Jahresausflug organisieren, den er unter das Thema „Auf Stühlinger Spuren“ gestellt hat. Die Spur wird nach Engen mit Stadtführung und danach zur Burgruine Roseneck führen. Beide Ausflugsziele sind mit der Stühlinger Geschichte verbunden.

Auszeichnung für fleißigsten Probenbesucher

Fleißigster Probenbesucher war erneut mit keiner einzigen Fehlzeit Herbert Gut. Die Probenstatistik, die Dagmar Budde führt, weist nahezu 80-prozentigen Probenbesuch auf. „Super zufrieden“ zeigte sich Vorsitzende Christine Pflanzl mit ihren hoch motivierten Mitstreitern Vize-Vorsitzender Herbert Gut, Kassiererin Sandra Kaiser und Schriftführerin Monika Scheuble, Beisitzer sind Herbert Friedrich, Marianne Löhle, Dietmar Güntert, Sabine Ebbesen und Nicole Würth.

Dirigent Reinhard Süß lobt den Sängerbund

Musikalischer Leiter ist seit fünf Jahren Reinhard Süß aus Waldshut. Er lobte besonders das tolle „Summertime-Popkonzert“ auf dem Mühle­areal. Dennoch sieht Süß, den Leistungspegel betreffend, noch „Luft nach oben“. Er bedankte sich für die Anschaffung eines E-Pianos, das ihm die Chorbegleitung erleichtert. Ein Chor im Chor ist die A-capella-Gruppe „Soundstark“, die das musikalische Spektrum bereichert. „Ich finde toll, wie vielseitig wir inzwischen sind“, sagte Süß.

Dank galt auch Iris Stoll, die immer einspringt, wenn beim Dirigieren Not am Mann ist. Eine liebenswerte Facette im musikalischen Spektrum ist, dass das alte „Stühlinger Lied“ wieder öfter im Repertoire erscheint.