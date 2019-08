von Yvonne Würth

Stabilität und Verlässlichkeit sind die Stichworte im neu konstituierten Ortschaftsrat Lausheim. Ortsvorsteher Bernhard Engel (seit 1999 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher seit 2004) wurde erneut an die Spitze des Ortschaftsrates Lausheim gewählt. Ihm zur Seite steht künftig statt Hans Jürgen Büche (im Gremium sowie Stellvertreter seit 2004) nun der neu in das Gremium gewählte Volker Albicker.

Gab es bei den Wahlen 2014 noch zwei Sitze für die Freien Wähler, sitzen nun lediglich Männer aus dem Bürgerblock am Ratstisch. Brigitte Kenne-Mogel (FW, im Ortschaftsrat von 2014 bis 2019), die einzige Frau, die sich für Lausheim aufstellen ließ, wurde nicht mehr gewählt. Frank Kech (Ortschaftsrat von 2004 bis 2014) darf stattdessen nun wieder Platz nehmen. 2014 wurde er trotz höherer Stimmenzahl als Kenne-Mogel nicht gewählt.

Verabschiedet wurden Roland Kech (Ortschaftsrat von 2009 bis 2019), der nicht mehr zur Wahl stand sowie Brigitte Kenne-Mogel und Jakob Boma, jeweils nach fünf Jahren im Ortschaftsrat. Neu aufgenommen wurden Volker Albicker, Tobias Selb und Frank Kech. Sie gesellen sich zu den Ortschaftsräten Bernhard Engel, Hans Jürgen Büche und Fabian Kaiser (im Gremium seit 2014) dazu.

Das Gelöbnis wurde in leserfreundlicher Großschrift laut abgelesen, mit Unterschrift und Handschlag war die Aufnahme rechtsgültig, nachdem im Vorfeld keine Hinderungsgründe für die Gewählten bestanden. Auch die anwesenden Bürger, wie stets zahlreich in Lausheim, hatten bei der Bürgerfragestunde keine Beanstandungen, Fragen oder Mängel angesprochen. Lediglich im Anschluss an die Sitzung stellte Bürger Anton Dienstberger das Thema „Unechte Teilortswahl“ zur Diskussion.

Unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben sprach Ortsvorsteher Bernhard Engel die Vergrößerung des Kindergartenplatzes samt Zaun an. In zwei Wochen leitet eine Ampel die Durchfahrt durch Lausheim während der Arbeiten am Glasfasernetz. Eine Spritzdecke auf dem Lindenberg bis nach Weizen wird im August gelegt. Die Bänke beim Grillplatz Nussbachhütte wurden erst vor einer Woche zerstört. Die übrigen Bänke plant Engel, an einem Samstag neu zu streichen.